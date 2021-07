Quando arriva l’estate fra i tanti problemi che dobbiamo affrontare c’è il disagio di combattere contro l’invasione degli scarafaggi. Per il caldo spesso escono fuori dalle loro tane invadendo la nostra abitazione in particolare se si sta vicino il mare o in campagna.

Altra motivazione potrebbe essere quella per cercare del cibo che li porta fuori ad arrampicarsi lungo le tubature e ad entrare in casa. Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo più volte scritto su questo argomento.

Ci siamo concentrati sul capire da dove possono provenire, oppure come distinguere i principali scarafaggi per poterli riconoscere. E ancora su quali possono esser i principali rimedi per allontanarli o per far si che non si avvicinino.

Qualora si voglia bloccare l’invasione degli scarafaggi la cosa migliore da fare è scoprire il loro punto d’ingresso. Per questa ragione è bene sempre controllare i muri, le piccole fessure o i battiscopa e sentire se si sentono rumori di sottofondo.

Alcune soluzioni contro l’invasione degli scarafaggi

Individuato il nido lo si deve prima rimuovere e poi chiudere la crepa con lo stucco sigillando tutte le aperture. La stessa cosa dovrebbe essere fatta nel caso delle tubature. Ovviamente questo è il metodo per prevenire l’invasione ma cosa succede se non riusciamo ad individuare la tana e purtroppo abbiamo tanti scarafaggi in casa?

Anche su quest’ultimo aspetto esistono tante soluzioni. Il metodo più veloce è quello di annientare le blatte con degli insetticidi o con una bella disinfestazione fatta da una ditta specializzata.

In alternativa ci possono essere delle soluzioni ugualmente efficaci che evitano di infestare la casa di prodotti chimici.

Nelle prossime righe vedremo come per eliminare definitivamente le blatte in casa bastano questi 2 straordinari rimedi naturali. E non ci riferiamo al cetriolo ma bensì ad altre soluzioni.

Per eliminare definitivamente le blatte in casa bastano questi 2 straordinari rimedi naturali

La prima è l’uso di questa famosa erba. La cosiddetta erba gatta che i nostri gatti amano tantissimo ma che le blatte detestano. Basta metterne un poco sui davanzali, sui balconi oppure sparsa in casa e terrà lontano gli scarafaggi.

Il secondo rimedio è l’uso del sapone di Marsiglia in questa soluzione: sciolto nell’acqua tiepida e spruzzato poi negli scarichi o sui mobili. In questo modo gli scarafaggi staranno lontani.

Ovviamente è bene precisare che questi metodi fanno parte di quelli denominati rimedi della nonna e pertanto non c’è alcuna valenza scientifica sulla loro efficacia. Quindi è bene usarli sempre con le dovute attenzioni.

Il consiglio principale comunque è quello di tenere sempre bene pulita e igienizzata la nostra casa. Bisogna infatti eliminare i residui di capelli o cibo che sembra siano i principali attrattori delle blatte.