Per eliminare blatte e scarafaggi, ecco 3 trucchi geniali ed economici più i luoghi della casa in cui si nascondono

L’arrivo dell’estate segna anche il ritorno di un insetto temutissimo e cioè le blatte a o scarafaggi. Per molte persone ciò rappresenta l’inizio di un vero e proprio incubo. Ti sveliamo dove trovarli e come eliminarli il prima possibile.

Le infestazioni di scarafaggi o blatte sono molto temute. Questi insetti possono deporre persino 50 uova e pertanto invadere molto rapidamente un’abitazione. Quindi, come avrai capito è importante agire tempestivamente. Per eliminare blatte e scarafaggi puoi ricorrere a diverse soluzioni.

In questa guida ti suggeriremo alcune di quelle a cui puoi ricorrere prima che sia troppo tardi. Se l’infestazione è in una fase molto avanzata, ti consigliamo tuttavia di rivolgerti a degli specialisti che potranno risolvere una volta per tutte il problema.

Un insetticida ad azione rapida

Questo prodotto è l’ideale per colpire le blatte che si trovano momentaneamente distanti dalla tana. Puoi trovarne diversi su Amazon e delle più varie fasce di prezzo. Un esempio è quello di Albagarden, valido anche per combattere le formiche e ottimo sia per gli interni della casa che per il giardino. Il suo costo è di 17,90 euro per una confezione da 500 millilitri. Altrimenti, potresti optare per quello di Bamb, disponibile sempre su Amazon al costo di 19,90 euro.

Trappole adesive

Disseminare delle trappole adesive nei luoghi più frequentati dalle blatte potrebbe rivelarsi molto utile per fermare il prima possibile l’infestazione. Puoi optare per le trappole Kimimara Cockroach, al al prezzo di 1 euro ciascuna. Su Amazon puoi trovarle in pacchetti da 12 unità. Altrimenti, ci sono anche quelle del marchio Catchmaster 100i, 30 al costo di 18,99 euro.

Gel per scarafaggi

Il terzo rimedio che ti proponiamo consente di eliminare tutta la colonia, uova comprese. Tuttavia, impiegherà più tempo degli altri due rimedi. Potresti optare per l’acquisto di Magnum Serpa Gel 40 grammi, al costo di 32,00 euro su Amazon.

Come puoi vedere, è un rimedio leggermente più costoso degli altri che ti abbiamo proposto, ma il più efficace per risolvere il problema. La scelta migliore, però, è quella di ricorrere a tutti e tre questi trucchi in contemporanea. In questo modo, potrai sia eliminare le singole blatte che le tane in cui si celano. A questo fine, è importante disporre insetticidi, gel e trappole nei luoghi giusti.

Per eliminare blatte e scarafaggi è importante sapere dove si nascondono

Quindi, dove si annidano le blatte? Devi sapere che i luoghi in cui si nascondono più spesso sono ambienti come le cucine o i bagni (specialmente nei loro rivestimenti, se non sono stuccati), soffitte, garage, scantinati e magazzini. Pertanto, esplora molto attentamente questi luoghi.

Controlla anche al di sotto dei mobili, degli elettrodomestici, nei canali di ventilazione e nelle tubazioni di scarico delle acque scure. In quest’ultimo caso, potrebbe rivelarsi efficace installare una valvola antiriflusso per evitare che le blatte risalgano gli scarichi. Difficile, invece, si trovino dove c’è molta luce o rumore.

