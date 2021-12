Se nella vita esiste una cosa che sembra facile ma in realtà non lo è per niente, questa è sicuramente fare la lavatrice. Potrebbe stupirci, ma un’attività quotidiana così banale è in realtà ben più complessa di quello che ci si aspetta. Alcuni vestiti necessitano, infatti, di un programma dedicato con temperature ben precise e prodotti dai vari gradi di efficacia.

I problemi veri, però, iniziano quando ci troviamo di fronte a macchie di sudore su vestiti, soprattutto quelli di colore chiaro. Non importa il programma o quanto detersivo utilizziamo, questi aloni sembrano rimanere sempre visibili. Dunque, per eliminare anche le macchie di sudore più ostinate proviamo questi 5 rimedi della nonna.

Due regole semplici

Tra le regole sicuramente più importanti, che vanno rispettate quando si tratta con questo tipo di macchie, c’è quella di non usare acqua calda. Per eliminare le macchie dovremmo sempre e soltanto utilizzare acqua fredda. Il calore, infatti, non fa altro che fissarle nei tessuti. Allo stesso modo sarà fondamentale lasciar asciugare i vestiti stendendoli all’aria per tutto il tempo necessario. Mai usare l’asciugatrice che, esponendo eventuali macchie residue al calore, non farebbe altro che peggiorare la situazione.

Poi, un ingrediente davvero straordinario, che possiamo sempre utilizzare per rimuovere efficacemente queste macchie, è l’aceto bianco. Ne basterà, infatti, un bicchiere in una bacinella d’acqua, dove lasceremo i vestiti a mollo per circa un’oretta. Passato questo tempo, basterà sfregare sulla parte interessata e procedere con il lavaggio. Se l’abito in questione però è fatto in tessuti delicati, sarà sempre meglio agire solo sulla parte interessata: usiamo allora un panno imbevuto di acqua e aceto, e tamponiamo l’alone lasciando poi tutto in acqua per una mezz’oretta.

Tra le varie armi che abbiamo a nostra disposizione ci sarà anche il limone, che è un vero e proprio disinfettante naturale. Diluito in acqua fredda e magari in combinazione con il bicarbonato, è l’ideale come primo approccio per le macchie meno resistenti. Mentre, contro quelle più ostinate, potremmo ricorrere ad un impasto creato con limone e bicarbonato in polvere.

Un altro trucco della nonna è poi quello di usare la vodka per eliminare le macchie e l’odore di sudore. Ne basta un bicchierino diluito all’interno di uno spruzzino d’acqua per togliere anche le macchie peggiori. Dovremo solo spruzzarne un poco e lasciarlo agire per 5 minuti e, poi, procedere con il lavaggio.

Per finire, una combinazione di acqua ossigenata e detersivo per piatti farà sicuramente al caso nostro. Uniamo 2 gocce di detersivo e un cucchiaio di acqua ossigenata al 3%, applichiamo sulla macchia e spazzoliamo delicatamente lasciando agire per 10 minuti. Sebbene questo sia un rimedio da evitare per quei capi più delicati, il risultato sarà straordinario.

