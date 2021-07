Dopo il boom delle case in vendita ad €1, c’è chi ha preso spunto. C’è infatti chi ha voluto mettere in vendita, seppur non a €1, il proprio immobile o terreno. È stato creato anche qualche sito adatto alla compravendita di immobili e terreni da privati ed agenzie di tutto il Mondo. Per fare, quindi, eccezionali investimenti immobiliari, ecco dove poter acquistare casa a prezzi bassissimi.

Sembra incredibile, invece è reale, e a quanto pare è molto in voga fare investimenti su case a basso costo

Non creiamoci, però, grandi aspettative, si parla di case per la maggior parte vecchie o abbandonate, che hanno bisogno di ristrutturazioni. La cifra di base, però, è spesso irrisoria. Se ne possono trovare in tutto il Mondo. Questo non vale solo per le case, ma si trovano anche terreni, coltivabili oppure edificabili.

Per chi avesse intenzione di comprare una casa o un terreno, questo è l’affare perfetto. Ad esempio, una casa in Bulgaria a 200m dalle spiagge sul Mar Nero oppure qualche migliaia di ettari di terreno nell’entroterra greco.

Per eccezionali investimenti immobiliari ecco dove poter acquistare case a prezzi bassissimi

I prezzi partono davvero da cifre incredibili: con €5000 o €7000 si è già in grado di trovare ampi terreni coltivabili o edificabili. Per le case il prezzo sale, ovviamente, ma di poco. La media dei prezzi si aggira attorno ai €20.000 per ampie ville o case con terreno, magari vista mare, o simili.

C’è bisogno di ristrutturare, ma il gioco può valerne la candela, soprattutto se il nostro scopo è quello di utilizzare la casa come casa vacanze oppure metterla in affitto.

Si dovrà trovare il posto giusto e si consiglia, prima di fare qualunque acquisto, di contattare il venditore. Non solo! Sempre meglio prima andare in loco, dove vogliamo comprare l’immobile, per vedere dal vivo la situazione. Mai fare cose al buio o pagamenti in anticipo.