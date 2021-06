Per dormire freschi senza spendere un occhio della testa basta seguire questi consigli fondamentali

L’estate è mare, sole, vacanza, relax, divertimento e tutto ciò che di bello possa esserci. Purtroppo però, l’estate è anche caldo e afa insopportabile, al punto da indebolirci durante il giorno e da toglierci il sonno durante la notte.

Capita a chiunque di girarsi e rigirarsi nel letto, nella vana speranza di trovare refrigerio senza congelare a causa del condizionatore. Sì, perché, ad un certo punto, l’unica soluzione sembra proprio questa: attivare il climatizzatore ed impostarlo a 18 gradi. Ci duole ammetterlo, ma in questi casi i risultati sono soltanto due e non sono affatto piacevoli. Il primo è congelare (letteralmente) rischiando un malanno, il secondo è far schizzare la bolletta in maniera esorbitante. Come possiamo, allora, evitare che ciò accada senza tuttavia morire di caldo? Esistono delle soluzioni efficaci e alternative all’aria condizionata, ecco di cosa si tratta.

Per dormire freschi e senza spendere un occhio della testa basta seguire questi consigli fondamentali

Gli specialisti della salute ci vengono incontro con alcuni consigli per allietare le nostre notti insonni.

Il primo riguarda un dettaglio fondamentale di cui avevamo parlato in questo articolo: non dormire nudi. A seconda del tipo di lenzuola, la pelle a diretto contatto col tessuto potrebbe traspirare di più che con indosso il pigiama. Gli indumenti, inoltre, permetterebbero di assorbire il sudore, diversamente dalle coperte.

Il secondo consiglio ha a che fare con l’alimentazione, per cui sarebbe preferibile consumare a cena piatti leggeri e non troppo elaborati.

Il terzo consiglio che gli esperti raccomandano è di applicare un cubetto di ghiaccio nei punti di pulsazione, come i polsi e le tempie. Evitare, infine, di accendere troppe luci è un buon modo per evitare di riscaldare eccessivamente l’ambiente in cui si riposa. Per dormire freschi e senza spendere un occhio della testa, basta seguire questi consigli fondamentali che ci garantiranno un sonno fresco e sereno.