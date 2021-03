Brutta bestia l’insonnia che ci costringe a dormire poco e male. L’indomani siamo in versione “zombie”, col rischio di fare figure meschine al lavoro, a scuola o in società. Le statistiche sostengono che la causa principale dell’insonnia del nostro tempo è lo stress. Ecco allora, che, per dormire bene ricordiamoci di fare questa cosa poco prima di coricarci. Bere un succo di ciliegia per beneficiare delle virtù benefiche di questo frutto. Una teoria assolutamente nuova, sostenuta in uno studio inglese che ha riscosso molto successo.

La melatonina delle ciliegie ci fa addormentare

Secondo i ricercatori britannici per dormire bene ricordiamoci di fare questa cosa poco prima di coricarci, assumendo un bicchiere di succo di ciliegie. Per merito della melatonina contenuta in questi frutti. Sostanza in grado di regolare il ciclo del nostro sonno e farci dormire meglio. Ciliegie battono latte caldo 1-0, quindi. Non solo melatonina, ma anche tante vitamine e minerali che permettono alla nostra mente di rilassarsi. Secondo lo studio britannico, assumere un bicchiere di succo mezz’ora prima di dormire, ci allungherebbe il sonno di oltre un’ora!

Ciliegie fresche per tutta la stagione

Se ci piacciono e, magari abitiamo vicino a un contadino che le ha, facciamo incetta di ciliegie. Non solo per il sonno, ma anche per le attività cardiovascolari, per migliorare la digestione e per fare un pieno di antiossidanti. Appena scese dall’albero mantengono intatti tutti i loro nutrienti.

Un errore comune

Se le ciliegie fanno bene, attenzione invece a non commettere questo errore madornale prima di dormire: fare sport. I nostri Lettori che magari giocavano a calcetto, anche tardi, si saranno più volte accorti della fatica ad addormentarsi la sera. Non tanto per lo sforzo fisico, o, quello mentale, ma perché alziamo la temperatura del corpo facendo sport. Se vogliamo dormire bene, la nostra temperatura corporea deve scendere, provocando così stanchezza e sonno naturali. E’ lo stesso principio per il quale non dovremmo dormire troppo coperti o coi termosifoni alti in camera da letto.

Approfondimento

