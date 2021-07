L’estate è una gran bella stagione ma ha due grandi aspetti negativi: il caldo e le zanzare. Due elementi che specie di notte ci fanno impazzire.

Dormire bene in estate è davvero un lusso per pochi. In generale bastano queste 3 semplicissime abitudini per dormire bene e svegliarsi pieni di energia ma con i 30 gradi estivi c’è bisogno di più.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ci giriamo e rigiriamo nel letto per ore e la mattina ci ritroviamo stanchi più di quando siamo andati a dormire e con le lenzuola letteralmente stravolte!

Chi ha il condizionatore in camera da letto lo utilizza per rinfrescare la stanza. Gli altri invece si puntano addosso il ventilatore. Attenzione però, perché questa cosa non fa per niente bene!

Per dormire bene in estate tanti fanno questa cosa ma è assolutamente sbagliata

È lo stesso Ministero della Salute che dice di prestare attenzione ai ventilatori in quanto provocano vari danni che andremo ad analizzare a breve.

Disidratazione

Se pensiamo al meccanismo del ventilatore ci renderemo subito conto che questo elettrodomestico non abbassa la temperatura ma semplicemente sposta l’aria in maniera meccanica. Così facendo, il ventilatore aumenta il rischio di disidratazione. E siccome di notte non siamo coscienti e non possiamo bere con una certa frequenza, ci ritroveremo l’indomani con bocca e gola secchi, ed occhi arrossati. Proprio per questa eventualità, l’utilizzo del ventilatore è assolutamente sconsigliato nel caso la temperatura superi i 32 gradi.

Dolori, tosse, raffreddore & Co

In molti poi credono di trovare ancor più refrigerio direzionando il getto d’aria direttamente addosso. Niente di più sbagliato. La mattina seguente ci ritroveremo con almeno uno di questo disturbi: mal di gola, tosse, raffreddore, collo bloccato, dolori vari a spalle e schiena.

Allergia

Ed infine, muovendo l’aria, il ventilatore va a sollevare anche polvere ed eventuali allergeni presenti nella stanza. Una vera e propria tortura per i soggetti allergici!

Che fare dunque per sopravvivere alla calura notturna se per dormire bene in estate tanti fanno questa cosa ma è assolutamente sbagliata?

Possiamo usare il ventilatore ma con buon senso e qualche accortezza. Mai puntarcelo direttamente addosso e umidificare bene la stanza. Basta anche una bacinella di acqua proprio come si fa in inverno per i termosifoni.

Approfondimento

Cosa significa svegliarsi sempre ad una certa ora della notte.