Sui mercati non si intravedono particolari problemi all’orizzonte e tutto continua a muoversi come da percorso campione. C’è poco da discutere ed ipotizzare, quello che conta è la tendenza che continua a essere rialzista. Tutto il resto è mera e sterile ipotesi e perdita di tempo.

Alle ore 15:45 della giornata di contrattazione dell’11 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.822

Eurostoxx Future

4.203

Ftse Mib Future

26.435

S&P 500 Index

4.446,48.

A inizio agosto, dove erano attesi ribassi si è formato uno swing rialzista che ha modificato lo scenario annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 6 agosto.

Il rialzo in corso potrebbe continuare fino a buona parte del mese di settembre e forse fino al prossimo setup del 5 ottobre.

Previsione per la settimana del 9 agosto

Previsto il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino alla giornata di venerdì. Lo scenario continua a essere confermato anche se per domani è atteso l’inizio di giornata al rialzo per poi assistere ad una fase laterale ribassista fino alla chiusura. Nuovi rialzi invece, saranno attesi nella giornata di venerdì.

Il rialzo dei mercati continua e non vede sosta ma domani potrebbe fare una pausa

Quali sono i livelli che manterranno la nostra view intatta?

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 12 agosto inferiore a 15.713.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 12 agosto inferiore a 4.169.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 12 agosto inferiore a 26.085.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 12 agosto inferiore a 4.424.

Quale operatività di trading mantenere per giovedì?

Mantenere i long multidays sugli indici analizzati. Per domani è atteso l’inizio di giornata al rialzo per poi assistere ad una fase laterale ribassista fino alla chiusura.

Come al solito si procederà per step.