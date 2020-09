La dog dance è l’ultimo grido (pardon, latrato) in fatto di attività col cane. Sono già un esercito gli istruttori qualificati per insegnare questa disciplina, che piace un mondo a cani e padroni. Basta contare quanti sono ad esibirsi, in coppia, su TikTok. Ecco una piccola guida della redazione Salute e Benessere di Proiezionidiborsa per capire in che cosa consiste la dog dance.

Quattro passi in musica

La dog dance (diversa dalla dog agility) nasce negli Anni Ottanta in Canada, come variante degli esercizi di obbedienza del cane verso il padrone. Si è diffusa rapidamente in tutto il mondo, perché non richiede una particolare predisposizione per la danza da parte del padrone. Il vero ballerino infatti è il cane. Tutte le razze apprendono volentieri a muoversi a ritmo di musica. L’obiettivo primario è il benessere dell’animale e la comunicazione in armonia col suo padrone umano. Qualche volta la dog dance risolve il problema del cane triste e inappetente.

Quando e dove si comincia

Per divertirti col tuo cane, prova la dog dance. Si comincia sempre con la camminata a due e lo slalom tra le gambe. Niente sgridate, ma coccole e premi quando si esegue il movimento giusto. Se non si è capaci di inventare qualcosa di adatto al fisico del cane, al suo temperamento e alla sua razza, si possono prendere lezioni. Un istruttore cinofilo aiuterà a mettere in sequenza i classici esercizi di obbedienza e farli eseguire in coppia a suon di musica. Durante un corso, ogni giorno cane e padrone dedicano qualche minuto alla coordinazione, in pratica ‘fanno i compiti’.

Per divertirti col tuo cane, prova la dog dance

Per chi si appassiona, ci sono veterinari, trainer di fitness e coreografi che sono diventati istruttori e fantasiosi dog dancer. Questi trainer aiutano a creare una routine calibrata su misura per il proprio cane. E insegnano ad allenarsi per le gare. Già perché esistono sia le gare ‘fun’, amichevoli, che quelle ufficiali. Che prevedono, ovviamente, campionati italiani, europei e mondiali.