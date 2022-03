Prendersi cura del proprio viso non è così semplice. Con il tempo, infatti, possono emergere diversi segni. Stiamo parlando delle classiche “macchie della vecchiaia”, oltre alle rughe da cui, proprio nessuno, riesce a scampare.

Coprire le macchie del viso potrebbe essere molto semplice, utilizzando il trucco in questo modo.

Per le rughe, invece, spesso il trucco non basta. Tra le rughe più odiate in assoluto ci sono loro, quelle che si formano nella zona della fronte, tra le sopracciglia.

Si chiamano rughe glabellari e molti di noi le hanno. Sembrano 2 solchi, che si posizionano proprio al centro della fronte e possono essere anche molto profonde. Con tutte le espressioni che facciamo durante la giornata, infatti, è del tutto normale avere le rughe. Sta a noi imparare a gestirle per tenerle sotto controllo.

Le rughe di chi ha l’arrabbiatura facile

Le rughe glabellari si formano tipicamente quando ci si arrabbia o ci si acciglia con qualcuno. Possono nascere anche quando ci si concentra molto o si lavora a lungo al computer.

Normalmente, una volta passata l’arrabbiatura, questi segni si distendono. Altre volte, invece, capita che rimangano lì, in mezzo alla faccia. Diciamocelo, non sono particolarmente belle da vedere.

Non bisogna farne una malattia

Iniziamo col dire che le rughe non sono un problema, ma non ci sarebbe nulla di male nel volerle nascondere. Cercare di mitigare qualche piccolo segno dell’età che avanza, infatti, è giusto e non è una pratica da condannare. Alcune persone, per questo motivo, ricorrono a filler, a cui, però, non tutti vogliono sottoporsi. Per chi non volesse accedere alla chirurgia estetica, infatti, esistono dei cerotti che costano pochissimo.

Per distendere le brutte rughe tra le sopracciglia ecco un rimedio a basso costo che ci sbalordirà

Si chiamano frownies e sono dei cerotti pensati e studiati apposta per levigare questi segni del tempo.

Si applicano sulle zone del viso interessate dalle rughe d’espressione, come ai lati delle labbra o vicino a contorno occhi, fronte e sopracciglia. Non sono per niente difficili da applicare: basta attaccarli nelle zone giuste, lasciarli agire e guardare l’effetto.

Anche massaggi anti rughe

In alternativa, potremmo provare anche dei massaggi anti rughe da fare molto semplicemente a casa. Su Internet si possono trovare moltissimi esercizi, ma solo pochi sono davvero utili.

Tra tutti, il più efficace, che poi è anche il più semplice, è il seguente. In sostanza, dovremo metterci davanti allo specchio e alzare le sopracciglia, mantenendo la posizione qualche secondo.

Per evitare che si formino le rughe sulla fronte, posizioneremo indice, medio e anulare di ogni mano sulla fronte, con le unghie rivolte verso il basso. Facendo questo gesto, dovremo fare pressione affinché la fronte rimanga ben distesa. Distendere le brutte rughe tra le sopracciglia non sarà possibile nell’immediato ma, lavorandoci con costanza, la situazione del nostro viso inizierà a migliorare.