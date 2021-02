La pandemia ci ha resi pigri e annoiati. Non uscendo da casa ci siamo lasciati andare, abbiamo esagerato con Netflix e con il cibo da asporto e adesso il nostro corpo chiede aiuto.

Una stanchezza eccessiva e una pelle bianca e spenta non sono necessariamente i sintomi del Covid 19, quanto piuttosto di un organismo intossicato. Intossicato da cibo spazzatura, alcol, caffè e zuccheri in eccesso.

Niente di cui spaventarsi, ci mancherebbe, ma forse è ora di riprendere la situazione in mano prima che peggiori. Soprattutto in vista dell’estate, rimettersi in forma è assolutamente necessario.

Senza dover necessariamente ricorrere a metodi estremi, un rimedio sta nel cibo, proprio come noi della Redazione di ProiezionidiBorsa suggeriamo spesso. “Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei” recita un famoso detto. Ecco, in questo caso lo cambieremmo in “dimmi cosa mangi e ti dirò come stai”.

Per disintossicare l’organismo non c’è niente di meglio delle ciliegie

Mangiare le ciliegie è fondamentale per la corretta depurazione del corpo. Dalle proprietà diuretiche, antireumatiche e disintossicanti, sono grandi amiche del benessere.

Inoltre, grazie alla loro dolcezza ed al loro scarso contenuto calorico, sono anche un ottimo spuntino per chi è a dieta.

Ricche di acqua, riescono infatti a saziare e a depurare l’organismo senza però il rischio di ingrassare, anche se una tira l’altra.

Le ciliegie sono tipiche del periodo estivo, ma fuori stagione è possibile goderne di tutte le proprietà acquistando dei concentrati. Non i classici succhi strapieni di zuccheri, ma delle bevande alternative con alte percentuali di frutta. Allo stesso modo, possiamo anche provare gli infusi di ciliegia, acquistabili in erboristeria o in qualsiasi supermercato.

Insomma, anche stavolta la natura ci viene in aiuto con dei prodotti sorprendenti e dalle proprietà incredibili. Infatti, per disintossicare l’organismo non c’è niente di meglio delle ciliegie e lo abbiamo appena visto.