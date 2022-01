La lavatrice è un elettrodomestico fondamentale in casa ed è difficile rinunciarci, soprattutto se abbiamo una famiglia numerosa.

È importante però prendercene cura per far sì che funzioni sempre in modo efficace e per garantirle una lunga vita.

Inoltre, pochi sanno che per avere il bucato sempre morbido e pulito basta aggiungere nella lavatrice solo questo sorprendente ingrediente da cucina.

Per disinfettare ed eliminare lo sporco dalla lavatrice basta un solo prodotto che molti hanno già in casa

Per mantenere in buono stato la lavatrice ed avere i nostri capi sempre profumati e puliti non è necessario spendere molto denaro.

È sorprendente anche sapere che eliminare la puzza dalla lavatrice non sarà mai stato più semplice con questo geniale trucchetto che ci risolverà il problema.

Chi intende disinfettare e pulire bene la lavatrice dovrebbe sapere che sarà sufficiente ripetere l’operazione un massimo di cinque volte l’anno.

In particolare, è bene farlo soprattutto quando mettiamo a lavare dei panni particolarmente sporchi che potrebbero causare problemi nei lavaggi successivi.

Per prima cosa impostiamo un lavaggio a vuoto e nel momento in cui l’acqua avrà riempito il cestello interrompiamolo.

A questo punto dovremo versare un bicchiere di candeggina nel cestello e attendere una quarantina di minuti per permettere al prodotto di agire.

Infine, non dovremo fare altro che azionare nuovamente il lavaggio e far sì che la lavatrice concluda il programma.

Pulizia delle vaschette

Ovviamente, oltre al cestello dovremo pulire attentamente anche le vaschette per il detersivo e le guarnizioni di chiusura dove lo sporco tende ad accumularsi.

Sarà sufficiente preparare un composto aggiungendo lo stesso quantitativo di acqua calda e candeggina e bagnarci all’interno uno straccio morbido.

Una volta imbevuto utilizziamolo per pulire tutta la guarnizione e lasciamo che il nostro detergente fatto in casa agisca per qualche minuto.

Infine, dovremo solamente risciacquare con un lavaggio a vuoto utilizzando un goccio di detersivo liquido.

Stessa cosa riguardo alle incrostazioni delle vaschette, basterà versarvi poca candeggina e dell’acqua calda, attendere qualche minuto e pulire con attenzione.

Per disinfettare ed eliminare lo sporco dalla lavatrice basta quindi un solo prodotto che molti hanno già in casa, che può rivelarsi davvero utile.

L’importanza del filtro

Il filtro invece, andrebbe pulito ogni sei mesi circa, altrimenti rischieremo che si intasi danneggiando inevitabilmente la lavatrice.

Dovremo solo aprire il cassetto posto nella parte inferiore dell‘elettrodomestico ma, prima di fare ciò, procuriamoci degli stracci da posizionare alla sua base in caso fuoriuscisse dell’acqua.

Togliamo il filtro e puliamolo molto bene utilizzando del detersivo liquido, acqua calda e bicarbonato.

Infine, per rimuovere accuratamente eventuali residui potremo utilizzare uno spazzolino da denti di recupero.

A questo punto resta solo da sciacquarlo con dell’acqua e mettere il filtro al suo posto per poi lavare nuovamente il bucato.

In alternativa, per una lavatrice sempre pulita ed efficace basterebbero questi prodotti naturali ed economici che spesso abbiamo in casa.