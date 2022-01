Per dire basta a capelli secchi come paglia ecco un rimedio naturale che li nutre e ne ritarda l’invecchiamento

Avere una chioma da sogno è il desiderio di tutti, uomini e donne, ma non sempre è facile prendersene cura. Soprattutto se si vive in città. Infatti, fumo, polveri sottili e smog sono tra le principali cause di questo fastidioso problema. Sono sostanze che si depositano e vengono assorbite dai capelli inaridendoli e favorendo un effetto crespo ed opaco, esteticamente osceno ma soprattutto impossibile da gestire.

Anche altri fattori contribuiscono ad indebolire e rovinare i capelli. Si tratta di abitudini che a lungo andare, se adottate troppo spesso o in maniera errata, diventano deleterie rendendo la capigliatura un cespuglio di paglia. Un’eccessiva esposizione alle alte temperature del fon, ad esempio, o un uso spropositato della piastra potrebbero seccare e sfibrare la chioma. Allo stesso modo il capello potrebbe risentire di ripetute tinte o decolorazioni, specialmente se chimiche, oppure di trattamenti quali permanente e simili.

È necessario insomma cercare di non stressare i capelli e il cuoio capelluto facendoli respirare di tanto in tanto, di utilizzare prodotti di qualità e di affidarsi agli esperti del mestiere.

Comportamenti corretti da adottare

Come già spiegato, per i capelli è importante prediligere prodotti di qualità, che si tratti di shampoo, tinte o accessori quali fon e piastre. Sceglierne di specifici poi per rafforzarli e nutrirli è indispensabile per poter agire con accuratezza e risolvere un particolare problema.

Prima di prendersi cura della propria capigliatura dall’esterno, però, sarebbe necessario agire dall’interno. Tutto, infatti, parte da una buona alimentazione: avere una dieta sana ed equilibrata contribuirebbe a rinforzare i capelli e a prevenirne la caduta. Alcune vitamine, gli acidi grassi essenziali, i sali minerali ed altre sostanze come le proteine e gli aminoacidi, sono i principali alleati dei capelli. Consumare quindi verdura, frutta secca, pesce, carne o uova aiuterebbe ad apportare il giusto nutrimento alla capigliatura.

In particolare, la vitamina A è maggiormente predisposta a dare forza e vigore ai capelli e a ritardarne l’invecchiamento. La si trova in diversi alimenti e di seguito vedremo come poterla assimilare attraverso una calda e gustosa tisana.

Per dire basta a capelli secchi come paglia ecco un rimedio naturale che li nutre e ne ritarda l’invecchiamento

Un semplice antidoto per rinvigorire la propria chioma viene da madre natura, che ci ha regalato una pianta dai tanti benefici con cui, grazie ai suoi fiori, è possibile preparare un infuso delizioso e poco calorico. Stiamo parlando della malva che, ricca di vitamina A, potrebbe essere un vero e proprio toccasana per cute e capelli se consumata regolarmente. Per dire quindi basta a capelli secchi come paglia ecco un rimedio naturale che li nutre e ne ritarda l’invecchiamento, mantenendoli belli e in salute.