Amiamo molto i nostri animali domestici. Ci prendiamo cura di loro e ci regalano un affetto incondizionato.

Siamo felici quando li vediamo venirci incontro quando rientriamo nelle nostre case. Ci fanno sentire importanti e amati.

Facciamo attenzione alla loro alimentazione e fissiamo sempre almeno un appuntamento dal veterinario.

Quando abbiamo un gatto, odiamo ritrovare quell’odiosa sabbietta in giro per la casa. Sicuramente utile, fa ormai parte del nostro arredamento.

Ma per fortuna, grazie a questo consiglio di ProiezionidiBorsa, non dovremo più preoccuparcene.

Per dire addio alla fastidiosa sabbietta del gatto per tutta casa basterà questo economico oggetto efficace e dal risultato garantito

Il nostro gatto è a tutti gli effetti il padrone di casa. Gli riserviamo attenzioni e vizi degni di un re.

Scegliamo sempre i migliori prodotti quando ci prendiamo cura di lui. Siamo abituati a pensare a tutto, dal cibo alle salviette igieniche,

E anche quando scegliamo la sabbia per la lettiera cerchiamo di utilizzare la migliore. Come, ad esempio, quella formata dai cristalli profumati.

Ideale per trattenere sgradevoli odori, è però portata in giro per tutta la casa dal nostro adorato gatto.

Perché quando finisce di coprire i suoi bisogni, butta granelli di sabbia dappertutto. Risultato? In ogni angolo della nostra dimora troveremo sempre un piccolo sassolino proveniente dalla lettiera.

Abbiamo provato anche a cambiare la marca della sabbietta ma il risultato è sempre lo stesso. Questa si incastra comunque nei polpastrelli del nostro micio.

Se non vogliamo passare tutta la giornata a pulire casa potremo comprare un semplice tappetino traforato a doppio strato

Infatti, essendo traforato tratterrà tutta la sabbia che fuoriuscirà dalla lettiera. Posizionandolo sotto di essa farà in modo che il nostro gatto si liberi di tutti i residui pulendosi delicatamente le zampe.

Possiamo trovare questo tappeto in molte forme e colori su qualsiasi e-commerce o negozio di animali.

Facile da pulire

Essendo un tappetino a doppio strato, questo andrà a trattenere tutti i cristalli che usciranno dalla lettiera.

Quando vorremo pulirlo non dovremo far altro che capovolgerlo e far rovesciare tutti i residui rimasti.

Grazie all’aiuto della spatolina compresa nell’acquisto, ci sarà facile anche pulirlo internamente tra i due strati.

Con un semplice oggetto riusciremo a tenere tutto pulito e anche il nostro gatto sarà felice del nostro acquisto.

