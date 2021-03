Lavare i capelli è un vero appuntamento da segnare in agenda. Decidere quando lavarli è importante per organizzarsi la giornata. Sono tante le donne che in base agli impegni che hanno si organizzano per avere una piega impeccabile. Ma soprattutto ora che in diverse parti del Paese anche i parrucchieri sono chiusi diventa fondamentale. Soprattutto decidere se lavarli al mattino o alla sera.

Per dire addio alla cervicale e al mal di testa ecco quando vanno lavati i capelli

Ovviamente se si va dal proprio parrucchiere ci si adatta all’orario disponibile. Ma non è così rilevante che si tratti di mattina o pomeriggio. Un professionista li asciugherà sempre in modo impeccabile. E quindi non c’è da preoccuparsi, i capelli non sanno mai umidi. Invece quando si tratta di farci la piega da soli è più probabile che l’asciugatura non sia perfetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Quindi, quando si tratta di fare da soli si decide di lavare i capelli al mattino o alla sera per questioni di tempo. Cioè se si è più liberi in quella parte della giornata si decide di dedicarsi ai capelli. Di solito si decide di lavare i capelli la sera per due motivi principali. Per eliminare tutte le sostanze che si sono depositate sul cuoio capelluto durante il giorno. E andare a dormire con i capelli profumati. Oppure perché è un vero rituale di benessere. Si può passare più tempo a dedicarsi a se stessi, e non si rischia di andare di fretta il mattino dopo.

Meglio non lavare i capelli la sera

Ma per quale motivo? Ecco, è più facile che la sera l’asciugatura non sia perfetta. Soprattutto se si è stanchi dopo un’intera giornata stressante. E purtroppo non asciugarli bene porta a non eliminare tutta l’umidità dai capelli. E dormire con capelli non perfettamente asciutti è ciò che causa mal di testa e problemi di cervicale. Non solo, i capelli ancora umidi sono più soggetti alla formazione di nodi. Infatti poggiando la testa sul cuscino, con lo sfregamento durante la notte, il capello si annoderà più facilmente. E il mattino dopo si dovrà passare tempo a districare i nodi.

Quindi, per dire addio alla cervicale e al mal di testa ecco quando vanno lavati i capelli. Sicuramente al mattino o nel corso della giornata. Così il capello avrà modo di asciugarsi al meglio. Però se per questioni di tempo l’unico momento possibile è la sera meglio sapere cosa fare. Assicurarsi che soprattutto all’attaccatura i capelli siano perfettamente asciutti. Così non si rischierà di svegliarsi con mal di testa e dolori alla cervicale.

Approfondimento

Tanti benefici per pelle e capelli con questa federa morbida e lussuosa