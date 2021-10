Eliminare macchie di calcare e pittura da pavimenti e superfici non è sempre facile. Abbiamo provato qualsiasi tipo di detergente naturale e non, senza ottenere i risultati sperati. Per vetri o per il box doccia possiamo usare anche spray fai da te purché le macchie non siano troppo incrostate. Ne abbiamo già parlato in questo articolo “Niente più calcare e box doccia sempre splendente con questo detergente fatto in casa”. Per altre superfici però abbiamo bisogno di qualcosa di più forte.

Ecco allora che ci viene in aiuto questo prodotto non molto conosciuto, ma davvero efficace. Stiamo parlando dell’acido tamponato. Questa soluzione è usata nei cantieri edili e dai professionisti del campo perché rimuove con efficacia anche macchie ostinate. Basti pensare a residui di cemento o incrostazioni varie dopo una ristrutturazione.

Per dire addio a residui di pittura o calcare possiamo utilizzare un solo prodotto economico

La composizione di questo detergente varia in base al produttore, ma di base contiene l’acido solfammico. In aggiunta poi si possono trovare emulsionanti tensioattivi che servono ad aumentare la bagnabilità della superficie. Viene definito un acido ad azione controllata, perché l’utilizzo dovrebbe essere meno pericoloso dell’acido muriatico. Ma trattandosi di un detergente acido può comunque sviluppare fumi e vapori nocivi, quindi bisogna sempre proteggersi. Usiamolo muniti di guanti, mascherina e possibilmente anche occhiali protettivi.

Ma come usarlo per eliminare le macchie? Bisogna diluirlo in acqua in percentuali variabili, da 1 a 5 fino a massimo di 1 a 3. Quindi ogni 300 ml di acqua massimo 100 ml di acido tamponato, ma solo per macchie ostinate. Altrimenti andrà bene 100 ml di acido ogni 500 ml di acqua.

Il potere pulente di questo acido è l’ideale anche per rinnovare e lucidare le superfici. Infatti è perfetto per sbiancare le fughe in poche mosse, basterà solo versare la miscela e strofinare bene. Se abbiamo sporcato il pavimento con della pittura dopo aver tinteggiato è davvero super efficace. Però facciamo attenzione al materiale del pavimento, meglio evitare marmo o superfici troppo delicate. Inoltre non facciamolo entrare in contatto con materiali metallici perché potrebbero rovinarsi.

I vantaggi

Il vantaggio di questo prodotto non è solo l’efficacia, ma anche il prezzo. Infatti è possibile trovarlo in ferramenta o negozi per la casa anche in confezioni piccole. Molto utile per l’utilizzo domestico e non su un cantiere attivo. Un flacone da 1 litro costa intorno ad 1 euro e 50 centesimi, un vero affare.

Quindi ecco che per dire addio a residui di pittura o calcare possiamo utilizzare un solo prodotto economico. Possiamo utilizzarlo anche per rimuovere quel fastidioso giallo incrostato dal WC. In poche mosse e con un solo prodotto avremo la casa davvero splendente.

