Le temperature cominciano ad addolcirsi lentamente e la voglia di mare lentamente ad affacciarsi. Ci ritroviamo con qualche chilo di troppo, che vorremmo togliere volentieri. Un girovita nella norma ci renderà più attivi e pimpanti, mettendo da parte la lentezza invernale. Potremmo anche curare meglio i nostri addominali per sfoggiare un fisico scolpito da fare invidia.

Errori per dimagrire da non commettere

Dimagrire non è semplice come si pensa. Non basta ridurre la quantità di cibo che si mangia. In genere, chi desidera iniziare una dieta senza l’avviso del medico, potrebbe commettere qualche errore. Per dimagrire velocemente e sfoggiare un ventre piatto, si mangia quando si ha fame, sregolando gli orari.

Invece sembra che gli orari siano molto importanti, legati all’orologio biologico del nostro corpo. Per non cambiare il metabolismo e rischiare di ingrassare, meglio rispettare gli orari di colazione, pranzo e cena.

C’è anche chi pensa che la causa dei chili di troppo siano le calorie. Basterebbe controllare queste e il gioco è fatto. Anche se le calorie sono importanti, più importante è la completezza degli alimenti. Non si può dimagrire mangiando solo un alimento. Si rischierebbero carenze di importanti elementi nutritivi.

Anche eliminare i carboidrati, come pane, pasta, riso, legumi non è una buona idea. Questi ultimi sono utili alla salute, perché cedono energia al corpo lentamente, a differenza dello zucchero. Piuttosto andranno regolate le quantità da assumere.

Per dimagrire velocemente e sfoggiare un ventre piatto, ecco un portentoso alimento e un esercizio per addominali scolpiti e schiena elastica

Un alimento particolarmente utile per dimagrire è l’alga wakame. Di origine giapponese, fa parte della cucina macrobiotica. Le sue proprietà ci faranno sentire più dinamici, evitando i chili di troppo. Inoltre una sostanza contenuta nell’alga, la fucoxantina, aiuterebbe a dimagrire. Questo potente antiossidante renderebbe più facile l’eliminazione dei grassi corporei. Avrebbe anche un’azione antidiabetica.

Un facile esercizio

Oltre a dimagrire, per chi desiderasse avere degli addominali scultorei, ecco un facile esercizio. Si esegue senza troppi sforzi, rispettando il limite del proprio corpo. La “Posizione del triangolo” ci fornirà muscoli addominali d’acciaio e una colonna vertebrale elastica. Una posizione descritta secondo la tradizione yogica dell’India del Sud.

Divarichiamo le gambe e apriamo le braccia. Portiamo il busto verso il basso senza piegare le gambe. Poi risaliamo in posizione. Eseguiamo lo stesso movimento solo questa volta all’indietro, inarcando la schiena.

Torniamo in posizione con le braccia aperte, ci pieghiamo in avanti, e portiamo la mano sinistra verso il piede destro. Poi la mano destra verso il piede sinistro, e torniamo in posizione.

Ora giriamo il busto versa sinistra a mani aperte. Ci pieghiamo come se volessimo portare la testa verso il ginocchio sinistro. Poi torniamo in posizione e, sempre girati, portiamo indietro il busto, inarcandoci e sempre con le braccia aperte.

Ripetiamo lo stesso esercizio per il lato destro. Ogni singolo movimento della posizione del triangolo va ripetuto per 3 volte. Prima di eseguire questo esercizio, meglio chiedere ad un esperto per eventuali controindicazioni personali.