Dopo un anno di lavoro, non vediamo l’ora di arrivare al mare e spaparanzarci sulla sdraio. Guardiamo, quasi con occhio schifato quelli che, in riva al mare, fanno ginnastica, imitando l’educatore di turno. Quando cercano di coinvolgerci, rispondiamo con un gentile “no, grazie”, perché di faticare non se ne parla.

Poi, però, come è normale che sia in questo periodo, ci lasciamo andare con qualche mangiata serale a base di pesce, meglio se fritto. O ci tuffiamo sui dolci tipici del luogo perché sia mai che si perda l’occasione di assaggiare tutto.

Salvo poi pentircene, perché quelle che vanno in riva al mare a fare ginnastica sono sicuramente più toniche di noi. Quindi, tocca fare un po’ di sforzo, fare appella alla buona volontà e darci da fare anche noi. Per dimagrire la pancia al mare sono questi gli esercizi che potrebbero farci bene, senza, tra l’altro, richiedere chissà quali fisici bestiali. Fermo restando che, in vacanza, potrebbe essere bello andare a correre facendo allenamenti divertenti utili per il peso.

Ad esempio, la cosa più semplice da fare, alla quale potremmo sottoporci senza colpo ferire, è quella di camminare in acqua. Magari, non siamo soliti farla, senza pensare a quali benefici ne potremmo ricavare. Non a caso, i personal trainer la mettono nella loro scheda di compiti da fare in vacanza. Camminare nell’acqua del mare, lungo la riva, percorrendo tutta la sfilata di bagni e ombrelloni, è infatti miracoloso. Rassoda gambe, addominali e glutei e non carica la schiena. Insomma, un fitwalking bagnato.

Fondamentale è farlo camminando nell’acqua un po’ alta. Nel senso, non immergiamo solo le caviglie nella nostra camminata. Addirittura, sarebbe bene farlo con l’acqua appena sotto le ascelle e muovendoci con dei saltelli. In uno finiamo con le gambe larghe, con quello successivo le chiudiamo. È ottimo anche per dimagrire la pancia.

Per dimagrire la pancia al mare sono questi gli esercizi da fare in acqua perfetti per schiena e addominali

Non solo la camminata in acqua, ma sono altri gli esercizi che potremmo fare in riva al mare. Ad esempio, con l’acqua all’altezza dell’inguine, potremmo fare delle sforbiciate. Mettiamo le mani ai fianchi e facciamo un salto portando una gamba in avanti e l’altra, contemporaneamente, indietro. Esattamente, come una forbice. Invertiamo le gambe e facciamo questo esercizio per 15 volte.

Anche saltare il più in alto possibile, stando in acqua, aiuta ad allenare tutto il corpo. In pratica, dovremo immergerci, stando eretti, fino a far arrivare l’acqua all’altezza della vita. A questo punto, saltiamo più in alto che possiamo per ritornare, poi, in posizione eretta. Ripetiamo dieci volte.

Infine, anche correre sul posto, in acqua, è utile per anche, gambe e schiena. Lo scopo è sollevare le ginocchia più in alto che si può, facendo fare loro attrito con l’acqua. Facciamo almeno 20 volte, per due serie, riposando tra l’una e l’altra.

