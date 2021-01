Per dimagrire in fretta è bene conoscere quanti chilometri al giorno dobbiamo fare e a che velocità. Ma è bene sapere anche in che orario della giornata perdiamo più chili. Se vogliamo rimetterci in forma nel minor tempo possibile, la soluzione ideale è una buona camminata.

È infatti sufficiente fare un percorso all’aria aperta per riconquistare la tanto agognata linea. Ecco quanti chilometri al giorno dobbiamo fare per ottenere dei benefici in termini di perdita di peso. Ci aiutano gli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Per dimagrire c’è modo e modo di camminare

Per dimagrire in fretta ecco quanti chilometri al giorno dobbiamo fare. Innanzitutto, c’è modo e modo di camminare. Per ottenere il massimo dal nostro allenamento e raggiungere dei risultati, è necessario “muoverci” nel modo giusto, seguendo i consigli degli sportivi professionisti.

È bene, infatti, tenere una postura giusta: spalle e testa dritta, sguardo in avanti, mento parallelo al suolo. Puntare i piedi sempre in avanti. E tenere un certo ritmo mentre si cammina: che non sia né troppo rilassato ma nemmeno troppo spedito. La camminata giusta è quella veloce, detta “fitwalking”.

La velocità giusta per perdere peso

La velocità consigliata si aggirerebbe tra i 4,8 ed i 6,4 km/h. Per tenere sotto controllo il ritmo al quale stiamo andando si può scaricare una delle tante app per il fitness a disposizione sullo store del nostro smartphone. Attivando il GPS, possiamo sapere con esattezza se il ritmo di camminata è sufficiente per raggiungere un risultato prefissato. E pure quante calorie stiamo consumando.

Per dimagrire in fretta ecco quanti chilometri al giorno dobbiamo fare

Camminando alla velocità 4,8-6,4 km/h, si dovrebbero bruciare tra le 74 e le 88 calorie per le donne. E tra le 88 e le 124 calorie per gli uomini. L’equivalente di una grossa banana, sette fette di bresaola, due fette di pane bianco, due mele, due bocconcini di mozzarella o due fette di ananas. Dunque, per dimagrire in fretta, dobbiamo fare almeno quattro chilometri al giorno.

L’orario migliore per camminare

L’orario migliore per camminare è la mattina presto, tra le 7 e le 9 e a digiuno. Il corpo attingerà alle riserve dopo il riposo notturno, dunque si perderà peso più facilmente.

Se si preferisce camminare al pomeriggio, l’orario ideale è tra le 16 alle 18. Vale a dire l’orario in cui la coordinazione motoria quotidiana è migliore.