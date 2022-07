Agosto è il mese delle vacanze per eccellenza. Moltissime aziende chiuderanno e manderanno i dipendenti in ferie. Le autostrade si affolleranno, in molti coglieranno l’occasione per tornare ai luoghi natii, specie al Sud Italia. Altrettanti per godersi una o due se non tre settimane al mare.

La fine di luglio è il momento per gli ultimi acquisti, magari sfruttando i saldi d’occasione, sia in rete che nei negozi. Creme solari e costumi sono i prodotti principali, ma non solo. Parei, sandali, infradito, vestiti leggeri da spiaggia. Magari ci si butta su qualche occasione anche nei mercati rionali.

A volte si scartano modelli che piacciono molto semplicemente perché non sono della propria taglia. Magari, nel corso dell’inverno, ci si è lasciati un pochino andare e ci ritroviamo con vestiti, abiti o costumi che non ci calzano più a pennello. Allora comincia la corsa sfrenata per recuperare il tempo perso e fare in poche settimane un lavoro che avrebbe dovuto essere svolto lungo un arco temporale maggiore. La cura del proprio corpo.

Bisogna recuperare almeno una taglia, togliere l’eccesso al girovita, far sì che quel vestito possa nuovamente essere indossato come l’anno precedente. Come fare? In poco tempo è davvero dura, ma provare a rimettersi in linea è possibile, agendo su due aspetti principali. L’alimentazione e l’esercizio fisico.

Intense sedute di corsa o camminata veloce, esercizi quotidiani. Tutto si può fare. Certo, ricominciando tutto da zero dopo diverso tempo, bisogna prestare attenzione a non esagerare. Quindi, riabituare il corpo a determinati movimenti è fondamentale.

Per dimagrire il girovita e perdere una taglia ecco come si potrebbe fare con questi semplici consigli sull’alimentazione

Poi eccoci alla dieta. Ovviamente, a qualcosa dovremmo rinunciare. Partendo dalla riduzione delle calorie e degli zuccheri. Entriamo, però, più nel dettaglio. Per prima cosa sarebbe sbagliatissimo pensare a dei digiuni. Bisogna mangiare, sicuramente meno, ma molto meglio. Come si esplicita questo assioma? Con dei piccoli accorgimenti.

Il primo, consumare verdura all’inizio del pasto. Non solo cruda o cotta, ma magari anche con delle ricette speciali che mettano insieme più ortaggi contemporaneamente. Questa procedimento farebbe sì che si abbassi il carico glicemico avvertendo un senso di sazietà immediato. Dopo, quindi, non avremmo bisogno di mangiare molto.

Un altro consiglio è quello più scontato in estate. Bere, farlo continuamente, sia durante che dopo i pasti. Eliminare poi tutte le bevande gassate, così come succhi di frutta o simili. Privilegiare i cereali integrali, riducendo al minimo il consumo di quelli raffinati.

E se ci piacciono molto i dolci? Così come per la verdura, sarebbe buona cosa consumarli lontani dai pasti. Per esempio, a colazione potrebbero essere mangiati, avendo poi tutta la giornata per smaltirli. Ovviamente, anche in questo caso, limitare, nella preparazione, l’uso di grassi come il burro e gli zuccheri raffinati.

Fondamentale fare una buona colazione, per poi diminuire il carico di calorie durante la giornata. Con i carboidrati a pranzo e le proteine a cena, possibilmente cercando il giusto equilibrio tra quelle animali e quelle vegetali.

Per dimagrire il girovita e perdere una taglia nel minor tempo possibile possiamo correggere l’alimentazione e dedicarci al movimento. Meglio se sotto la guida di uno specialista, che potrà aiutarci dopo aver analizzato al meglio il nostro fabbisogno.

