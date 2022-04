Le tecniche per dimagrire non riguardano solo e soltanto l’esercizio giusto per il punto del corpo giusto. Chi pensa che basta alzare qualche peso o muovere qualche muscolo, purtroppo sbaglia e non di poco. L’allenamento che porterà davvero a rassodare o dimagrire non consiste solo nello sforzo fisico. Bisogna, infatti, anche associare alcune tecniche furbe che ci porteranno ad ottenere risultati anche in minor tempo. Una delle primissime cose importanti, però, è anche capire che tipo di allenamento fare a seconda della nostra situazione fisica.

Non dimentichiamoci mai di ascoltare il nostro corpo

Se siamo dei principianti e in palestra non ci siamo mai andati, l’ideale sarebbe iniziare con qualche esercizio di base e poi aumentare il ritmo. Non sarebbe male anche farsi aiutare da un esperto del settore, il personal trainer. Lui saprà sicuramente indirizzarci su come iniziare a bruciare grassi. Se invece siamo persone abituate allo sforzo, che fanno sport da anni, sapremo sicuramente che gli esercizi vanno fatti nel modo corretto. In particolare, di questo argomento, ne avevamo già parlato in un articolo precedente. Inoltre, bisogna anche capire i limiti, ovvero fin dove si può spingere il nostro fisico. Stiamo attenti a possibili episodi di overtraining, che tutto sono tranne che piacevoli.

Per dimagrire e bruciare i grassi ottenendo risultati in tempo record sarebbe necessario conoscere questa tecnica che migliorerebbe le nostre prestazioni

Infine, uno dei consigli migliori che mai potremo ricevere riguarda come bere durante l’allenamento e l’attività fisica in generale. L’acqua in bottiglia, possibilmente naturale, deve essere la nostra principale fonte di idratazione prima, durante e dopo l’attività. Alcuni, addirittura consigliano di berne almeno 1,5/2 L durante 1 ora di sport. E sia dopo che prima avere cura di idratarsi con acqua possibilmente fresca, ma non ghiacciata. Nello specifico, infatti, durante lo sport, dovremmo bere circa ¼ di litro ogni 15-20 minuti, oppure circa 5/6 sorsi di acqua ogni 10 minuti. In questo modo il nostro corpo non dovrà faticare per arrivare a fine allenamento, rimanendo in tonicità e in forze per tutta la durata dello sforzo.

Infine, dopo l’attività sarebbe bene bere acqua ogni 15 minuti per un’altra ora almeno. I piccoli sorsi, in questi casi, sono ideali per tenere anche sotto controllo la respirazione durante l’attività e, successivamente, per recuperare il fiato. Per dimagrire e bruciare i grassi e ottenere i primi veri risultati in poco tempo, sarebbe questo il primo consiglio furbo che tutti dovremmo tenere a mente.

