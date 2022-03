Quando siamo a dieta ci sembrano più i cibi vietati che quelli permessi. Ovviamente, la selezione dipende dall’obiettivo da raggiungere. Chi ha deciso di perdere peso solitamente deve rinunciare a pasta, pane, dolci e prodotti da forno, o ancora grassi animali. La lista potrebbe essere più lunga o più corta in base alle esigenze e alle ragioni personali.

Ecco perché, solitamente, fare un regime alimentare per lungo tempo può essere complicato.

Per esempio, spesso ci troviamo a dover rivedere tutte le nostre ricette preferite, cercando di trovare i degni sostituti. Nell’articolo di oggi, la Redazione ha pensato di dare qualche consiglio per diete povere di carboidrati e senza glutine. Scopriremo che sostituire pane e pangrattato nelle ricette che li prevedono tra gli ingredienti non è così difficile.

Non dovremo rinunciare a panature croccanti per cotolette e sformati e nemmeno a polpettoni e ripieni. Anzi, scopriremo che variare a volte fa scoprire nuovi e interessanti sapori senza sgarrare sulla dieta.

Per diete povere di carboidrati e senza glutine, ecco l’alternativa per sostituire pangrattato e pane per impanature e polpette

Se la ricetta prevede una panatura omogenea, per rivestire dei filetti di pesce per esempio, ci sono tantissime varianti sul tema pangrattato. Al posto del pane secco ridotto in farina grossolana si può utilizzare un ingrediente comunissimo e dai grandi benefici. Stiamo parlando della farina di mandorle.

Molti conoscono le numerose proprietà di questo frutto a guscio ricco di grassi benefici, proteine e minerali e fitonutrienti. Pare che un pugnetto di mandorle al giorno aiuti a migliorare i livelli di grasso nel sangue.

Per ricavarne la farina basta tostare leggermente le mandorle e, una volta fredde, triturarle con un comune mixer o frullatore. Si aggiunge un pizzico di sale alla farina ottenuta è siamo pronti per impanare. Stessa cosa si può fare se stiamo facendo delle polpette. In quel caso la farina di mandorle può sostituire il pane regalando sofficità all’impasto.

Facciamo il pieno di proteine

La seconda alternativa alle panature o ai ripieni tradizionali è la quinoa. Questo alimento privo di glutine è allo stesso tempo un pozzo di proteine e fibre, oltre che di vitamina A ed E. Per usarla nelle polpette basterà cuocerla.

Nel caso della panatura, invece, andrà tostata leggermente al forno per renderla croccante. Per dare più sapore, un’idea intelligente è quella di condirla con peperoncino, formaggio e altre spezie prima della cottura. Il risultato sarà un rivestimento uniforme, dall’aspetto fantastico.