Un cattivo mal di denti può davvero renderci la vita un incubo. Se il dolore arriva all’improvviso, difficilmente si è preparati. Ottenere una visita dal dentista può richiedere giorni. Oltretutto, qualsiasi sia la causa del mal di denti, non si può che aspettare l’esperto. In attesa, si è soliti prendere farmaci antalgici o antinfiammatori per cercare di sedare il dolore.

Oltre ai medicinali tradizionali, esiste un modo naturale che permette di convivere col dolore fino all’azione del dentista. Ecco che per denti e gengive doloranti ci sono due rimedi naturali portentosi che alleviano la pena e l’infiammazione. Li troviamo direttamente nelle nostre cucine e sono efficaci quanto un medicinale ma senza controindicazioni.

Rimedi casalinghi adatti a ogni occasione

Molte persone oggi si affidano ai rimedi tradizionali e omeopatici per alleviare e curare alcune patologie. È bene, però, avvisare e chiedere il parere del medico ogni volta che si pensa di utilizzare un rimedio naturale. In molti casi nessuno di essi può essere sostituito alla terapia medica.

Per quanto riguarda i denti, si parla di analgesici naturali. Essi utilizzano l’azione di alcuni elementi per alleviare il dolore alla gengiva. Ad ogni problema corrisponde un rimedio naturale diverso. Per esempio per il gonfiore alla gengiva si può usare l’applicazione di impacchi freddi.

Quando la gengiva è fortemente infiammata, per esempio per un dente del giudizio messo male, masticare un chiodo di garofano attenua il dolore. Se sono presenti pulsazioni, mal di testa, dolore ai denti, i chiodi di garofano agiscono come un anestetico. Sarà sufficiente morderne uno vicino alla parte infiammata. Oppure si può preparare un decotto con cui fare degli sciacqui. È incredibile come in pochi minuti il dolore diminuisca. L’azione può durare alcune ore.

Un altro portentoso rimedio al mal di denti è un’erba aromatica comunissima. Si tratta del timo. Come i chiodi di garofano, esso ha proprietà antibatteriche e antiossidanti. Anche in questo caso si può provare a masticarne un rametto. È possibile anche acquistare dell’olio essenziale da applicare sulla zona con un po’ di cotone. Anche questo rimedio scaccerà il dolore per qualche ora.

Approfondimento

