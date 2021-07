Per delle uova all’occhio di bue perfette ecco tutti i trucchi da seguire

Un uovo all’occhio di bue non richiede certamente un talento da chef, eppure nonostante la sua apparente semplicità questo piatto nasconde diverse insidie.

In realtà riuscire a cuocere un uovo alla perfezione non è affatto scontato. Non per niente la cottura dell’uovo è spesso “materia d’esame” nelle scuole di cucina o nei vari talent che dominano i palinsesti televisivi.

Per delle uova all’occhio di bue perfette serviranno una padella antiaderente, una noce di burro o dell’olio d’oliva, sale e pepe e naturalmente due uova. Se si desidera è possibile aggiungere delle scaglie di grana o di un altro formaggio a fine cottura.

Ecco tutti i trucchi per preparare delle uova all’occhio di bue davvero impeccabili

Innanzitutto, bisogna ungere la padella con del burro o in alternativa con un filo d’olio. Sarà importante ungere bene la padella affinché l’uovo non si attacchi al fondo. Il fuoco deve essere dolce ma non troppo basso.

Quando il burro comincerà a sfrigolare è il momento di rompere le uova. Normalmente queste possono essere rotte direttamente nella padella o in una ciotola facendo sempre attenzione ad eventuali pezzi di guscio. Una volta aggiunte le uova la padella può essere coperta per favorire una migliore distribuzione del calore.

Durante la cottura, con una spatola è importante sollevare i bordi. Questo consentirà alle uova di non attaccarsi ed eviterà la formazione di quella tipica crosticina bruciacchiata.

La cottura delle uova varia dai 2 ai 4 minuti in base alle proprie preferenze. Sul finire della cottura è possibile aggiungere delle scaglie di grana o di un altro formaggio a scelta.

Un pizzico di sale e di pepe e le uova sono finalmente pronte per essere gustate!

Infine, due consigli per dare a questo semplice piatto un tocco da chef

Se si vuol cercare il colpo ad effetto è possibile cuocere le uova all’interno di un coppapasta. Il risultato sarà delle uova all’occhio di bue perfettamente rotonde.

Inoltre, per delle uova all’occhio di bue perfette anche nella forma, si consiglia di separare il tuorlo dall’albume in due ciotole diverse. Una volta separate si può procedere a cuocere prima di tutto l’albume. Esattamente dopo 30 secondi di cottura si può aggiungere il tuorlo e coprire la padella.