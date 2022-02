Le chiacchiere anche conosciute con il nome di bugie, frappe, cenci e galani sono una preparazione dolce tipica del Carnevale.

Si tratta di una preparazione semplice a base di farina, uova, zucchero e burro fritte in padella. Più semplicemente si tratta di due sfoglie sovrapposte al cui centro durante la cottura si creerà dell’aria. Da gustare semplici o immerse nel cioccolato e ricoperte di zucchero a velo.

Le chiacchiere sono una preparazione semplice che però ha bisogno di piccoli ma importanti accorgimenti durante la preparazione.

Per delle chiacchiere di carnevale leggere e croccanti sono questi i 3 errori da evitare e una ricetta napoletana facile e veloce

Alcuni errori, infatti, compromettono l’intera riuscita del piatto. Vediamo quali evitare.

Il primo errore durante la preparazione delle chiacchiere riguarda la temperatura delle uova. Queste dovranno essere a temperatura ambiente, meglio se fresche di raccolta. In più gli albumi dovranno essere montati a neve fermissima prima di unirli agli altri ingredienti.

Il secondo errore interessa la sfoglia, che spesso risulta troppo doppia e poco lavorata. La sfoglia dovrà invece essere sottilissima. Possiamo lavorarla a mano o con la macchina per la pasta. L’importante è che dopo la cottura risulti fragrante, friabile e piena di bolle.

L’ultimo errore, quello più comune, riguarda la cottura. Le sfoglie dovranno essere immerse in olio bollente solo per pochissimi secondi. Importantissima la temperatura dell’olio che non dovrà superare i 150 gradi, pena la bruciatura delle chiacchiere. Anche la pentola gioca un ruolo chiave. Questa, infatti, dovrà essere alta e capiente.

Le chiacchiere vanno poi girate appena si gonfiano e scolate appena diventano pallide. Infine vanno asciugate con della carta assorbente e quando sono ancora calde vanno spolverate con lo zucchero a velo.

Ecco poche e semplici mosse per garantire la riuscita di chiacchiere perfette.

Per portare in tavola delle chiacchiere perfette ecco un semplice e veloce ricetta da riproporre:

Chiacchiere di Carnevale

Ingredienti:

1 kg di farina;

50 grammi di margarina;

8 uova;

30 grammi di zucchero:

1 bicchiere di anice;

1 bustina di lievito in polvere;

1 pizzico di sale;

Olio per friggere;

Procedimento:

In una terrina preferibilmente di vetro montare gli albumi a neve fermissima. Successivamente riporli in frigo per evitare che si smontino. Su un ripiano versare la farina facendo una sorta di montagnella e al centro versare tutti gli altri ingredienti e mescolare. A questo punto unire l’albume e impastare. Coprire l’impasto e lasciarlo riposare per trenta minuti.

Lavorare l’impasto procedendo alla stesura della pasta sfoglia e con l’aiuto di una rotella dai bordi zigomati creare delle strisce di diverse dimensioni. In questo passaggio possiamo sbizzarrirci nella creazione delle forme che più ci piacciono. Mettere sul fuoco una casseruola con abbondante olio e friggere. Ripetere l’operazione per tutte le strisce. Scolare le chiacchiere il riporle su carta assorbente. Spolverare con zucchero a velo, oppure intingere le chiacchiere nel cioccolato fondente precedentemente fuso. Riporre le chiacchiere su un vassoio ricoperto da carta oleata e attendere che il cioccolato fondente si indurisca. Impiattare e servire.

Per delle chiacchiere di Carnevale leggere e croccanti facciamo attenzione a non commettere questi piccoli errori.

Lettura consigliata

Non solo uova, burro e farina ma per una pasta frolla perfetta ecco 3 errori da non commettere per biscotti, crostate e chiacchiere da chef