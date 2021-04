Chi non ha mai desiderato, almeno una volta la mattina un buon cornetto da accompagnare al proprio caffè o cappuccino? Ancor di più, se bello caldo e dalla forma invitante.

Nelle prossime righe spiegheremo che per dei cornetti fatti in casa morbidi gustosi e perfetti sono questi i 3 passi da seguire.

L’impasto e il primo passaggio

Prima di tutto è fondamentale l’impasto da usare. Esso può essere quello usato anche per le focacce, la pizza, i panini al latte, la pasta sfoglia, e la brisé. In sostanza vanno bene tutti gli impasti morbidi a prescindere se i cornetti saranno farciti o no, oppure lunghi o corti.

Perché comunque la forma è sempre la stessa e di conseguenza il procedimento sarà uguale. Passando al procedimento bisogna dire che per dei cornetti fatti in casa morbidi gustosi e perfetti sono questi i 3 passi da seguire.

Il primo è scegliere l’impasto che dovrà essere di circa 250 grammi, lo si stende su una sfoglia sottile formando un disco. Poi servirà una rotella che solitamente si usa per tagliare la pizza.

Il secondo e il terzo passaggio

Il secondo passaggio è usare la rotella per tagliare l’impasto prima in quattro parti e poi in diagonale in modo da avere 8 spicchi a forma di triangolo isoscele. Piccola precisazione, se si desidera avere dei cornetti ancora più piccoli bisogna continuare a tagliare in diagonale.

La dimensione dello spicchio può cambiare in relazione a quanto grandi si vuole fare i cornetti. Fatto ciò, il terzo passaggio comprende queste operazioni. Si dovrà prendere il triangolo e lo si dovrà allungare un po’ con le mani.

Poi partendo dalla base, si dovrà arrotolare su sé stesso il triangolo fino alla punta. Infine, bisognerà prendere le punte e piegarle verso l’interno dando in questo modo la forma della mezza luna.

Concluso questo ultimo passaggio avremo il nostro cornetto pronto per essere infornato.

Se lo si vuole farcire

Qualora si volesse farcirli è giusto dare questo suggerimento. Ovvero bisognerà fare un piccolo taglio alla base di 2-3 centimetri e inserirvi il ripieno che si desidera (crema, nutella, marmellata). Poi si arrotola il tutto come spiegato in precedenza e si può infornare.