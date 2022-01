Dopo aver imparato come si conservano al meglio tutte le verdure di stagione, oggi parliamo di un piatto gustosissimo e facilissimo da preparare. Magari usando un ortaggio di stagione che si abbina davvero con tutto. Infatti broccoli ci piacciono davvero su tutto, soprattutto con le orecchiette per un primo sostanzioso, ma sano. Oppure come contorno con della carne magari al forno o anche solamente sbollentati. Ci sono moltissimi modi per cucinarli. Ma parliamo di quanto in realtà non piacciano ai bambini. Forse infastiditi più dall’odore che dal sapore, non apprezzano mai i nostri sforzi. Per questo vedremo una ricetta semplice e adatta davvero a tutti. In 40 minuti renderemo felici grandi e piccini con le polpette di broccolo con cuore di formaggio.

Ecco tutto quello che ci servirà:

500 g di broccoli;

100 g di parmigiano;

2 cucchiai di pangrattato;

2 uova;

Sale q.b;

Formaggio morbido come la scamorza.

Per dei broccoletti da leccarsi i baffi ecco la ricetta light e fantasiosa delle polpettine vegetariane

Lessiamo per prima cosa i broccoli. Tagliamo il gambo duro e teniamo solo le parti nobili del broccolo. Quelle verde scuro per intenderci. Mettiamoli in acqua sul fuoco per circa 15 minuti. Una volta morbidi lasciamoli raffreddare. Mettiamoli in una terrina e schiacciamoli con la forchetta. Aggiungiamo quindi ai broccoli parmigiano, uova, pangrattato e sale e mescoliamo per bene. Se vediamo che l’impasto è troppo morbido aggiungiamo un poco di pangrattato. Facciamo riposare e intanto tagliamo la scamorza a cubetti. Ora è arrivato il momento di fare le mini polpettine. Non esageriamo con la grandezza. Infatti, più saranno piccole e meglio si presteranno ad essere servite anche come antipasto o finger food. Per una cena tra amici o con i nostri figli mangeremo un piatto davvero delizioso. Una volta fatte le polpettine mettiamo al loro interno un pezzettino di scamorza tagliata.

Passiamole quindi in pangrattato e sistemiamole su una teglia da forno. Alcuni consigliano di lasciarle 15 minuti in frigo per farle compattare. Stendiamo sopra un buono strato di olio d’oliva e buttiamo tutto in forno. A 180 gradi per 20 minuti, giriamole un paio di volte durante tutta la cottura. Quindi per dei broccoletti da leccarsi i baffi ecco la ricetta light e fantasiosa delle polpettine vegetariane. Serviamole calde appena sfornate, magari con una salsa di formaggio. Saranno buone anche fredde. Insomma, sono un piatto ottimo per ogni situazione. L’importante è avere davvero un pizzico di fantasia.