La primavera ormai alle porte insinua negli amanti delle piante la voglia di ammirare giardini e balconi pieni di fiori.

Le protagoniste del periodo che va da marzo in poi sono le meravigliose bulbose, dai tulipani agli hippeastrum passando per i narcisi.

In questo articolo si scriverà proprio di questo fiore simbolo di fortuna in Cina e legato al famoso mito.

Infatti molto spesso si vedono narcisi coltivati nei giardini e in vaso sui balconi ma raramente ci si interroga sul come riprodurli gratuitamente.

I narcisi sono piante molto rustiche, apprezzate per la semplicità che richiedono nella coltivazione.

Sopportano bene sia il caldo che il freddo anche se prediligono un clima fresco e umido. Meglio coltivarli in un luogo a mezz’ombra, non eccessivamente soleggiato durate il giorno.

Nel caso di zone molto fredde durante l’inverno si consiglia di coprire con un telo in tessuto non tessuto o pacciamare.

In questo modo si proteggeranno i narcisi che saranno pronti a sbocciare nuovamente la stagione successiva.

Ma come si riproducono i narcisi partendo da piante già esistenti?

Per decorare giardini e aiuole oltre ai ciclamini proviamo a moltiplicare questo coloratissimo fiore simbolo di fortuna

Si possono riprodurre per seme o per divisione, il primo caso è molto diffuso tra i narcisi selvatici. Tuttavia è bene sapere che con entrambe le tecniche si vedranno i risultati solamente dopo un paio di anni. Per essere precisi i semi ci potranno mettere anche cinque anni a produrre dei fiori, con la divisione almeno due.

Una volta che i fiori cominceranno ad appassire recidere lo stelo e lasciare solamente le foglie che continueranno a svolgere la loro funzione.

In seguito si vedrà la pianta produrre dei piccoli bulbi chiamati bulbilli che, con il passare del tempo, tenderanno ad espandersi.

Per questo motivo con la tecnica della divisione si potranno staccare dal bulbo madre.

Una volta staccati bisognerà procedere immediatamente a sistemarli in vaso o in piena terra. Le regole sono le medesime per la pianta madre, terreno soffice e ben drenato.

In questo modo si riusciranno a fare nascere dei nuovi narcisi partendo da piante già esistenti.

Si consiglia di sistemare i narcisi ai piedi di un albero in gruppi numerosi. Così facendo una volta fioriti riusciranno ad attirare l’attenzione proprio nel punto che si è scelto.

Quindi, per decorare giardini e aiuole oltre ai ciclamini proviamo a moltiplicare proprio i narcisi.

