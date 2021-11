Per davanzali puliti, lucenti e senza macchie ecco la soluzione naturale davvero portentosa e quasi a costo zero che pochi conoscono

Tra i vari materiali di costruzione, da sempre il granito riscuote grande successo. Fra tutte le pietre naturali, è infatti il materiale più apprezzato sia per i pavimenti che per i davanzali delle finestre. D’altra parte, possiede un valore estetico indiscutibile, ma i suoi vantaggi non si esauriscono qui. Oltre ad essere, infatti, molto bello, il granito risulta essere anche particolarmente resistente e proprio per questo motivo trova spesso largo impiego anche per i rivestimenti esterni.

Già gli Antichi gli riconoscevano tutte queste qualità ed infatti, il suo impiego sia in ambito edilizio che decorativo non ha età.

Oltre a tutte queste eccellenti doti, è bene ricordare che questa pietra naturale richiede una manutenzione abbastanza semplice.

Per pulire il granito possiamo operare in svariati modi, compresi anche metodi del tutto naturali e quindi a tutto beneficio anche dell’ambiente.

Come pulire i davanzali in granito

I davanzali delle finestre di casa sono spesso in granito, in quanto resiste bene agli agenti atmosferici. Ciononostante, è di fondamentale importanza pulirli regolarmente. L’ideale è utilizzare il sapone di Marsiglia in quanto si tratta di un detergente molto delicato e assolutamente non aggressivo. Vediamo come procedere:

prendere un catino o una bacinella e riempirla con dell’acqua tiepida;

aggiungere delle scaglie di sapone di Marsiglia ed aspettare che si sciolgano;

prendere una spugna morbida ed inzupparla in questa soluzione;

strizzarla leggermente (non dovrà gocciolare!);

a questo punto, procedere con la vera e propria pulizia eseguendo dei movimenti circolari e non troppo energici;

pulire per bene la spugna e procedere con il risciacquo, eseguendo sempre i gesti come spiegato più sopra;

infine, asciugare utilizzando un panno morbido, meglio se in microfibra.

Questa appena descritta è la procedura standard. Non è raro però trovare sui nostri davanzali delle brutte macchie particolarmente ostinate. Vediamo quindi come procedere in questo caso.

Per davanzali puliti, lucenti e senza macchie ecco la soluzione naturale davvero portentosa e quasi a costo zero che pochi conoscono

Realizzare un impasto abbastanza denso ottenuto mescolando del bicarbonato di sodio con poca acqua tiepida. Per le quantità, si consiglia di “andare ad occhio”, anche in base alle dimensioni della superficie da trattare. L’importante è che risulti un composto avente una certa consistenza, e quindi assolutamente non liquido.

Una volta ottenuta la nostra pasta, applicarla sulla macchia o sulle macchie incriminate e ricoprire con la classica pellicola trasparente per alimenti. Far riposare un’intera giornata (minimo 24 ore). Dopodiché, risciacquare semplicemente con acqua tiepida utilizzando un panno morbido, ed infine asciugare.

Ed ecco qui: per davanzali puliti, lucenti e senza macchie ecco la soluzione naturale davvero portentosa e quasi a costo zero che pochi conoscono.

Top bagno e cucina

Per la sua estrema eleganza e bellezza, il granito viene spesso utilizzato anche per la realizzazione di piani lavoro in cucina o per alcune parti del bagno. Il procedimento appena descritto può pertanto andar bene anche in tali contesti. Specie in cucina, il granito può essere frequentemente soggetto al rischio macchie, ad esempio di olio, sugo, vino o altri alimenti che si maneggiano in tale stanza.

Approfondimento

