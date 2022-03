In particolar modo superata la mezza età, una delle maggiori prerogative per le donne è quella di sfoggiare una chioma piena e luminosa.

Del resto, un capello forte e lucente, oltre ad essere più sano, appaga certamente l’occhio, facendoci apparire non solo più in ordine, ma anche più giovani.

Ecco perché è importante curare la chioma, affidandosi a prodotti specifici o rimedi naturali, nonché rinforzarla con tagli studiati ad hoc.

Se, però, il taglio è competenza del parrucchiere, diverso è il discorso per l’acconciatura, perché possiamo realizzare anche a casa una piega altrettanto chic.

In effetti, non sta scritto da nessuna parte che superata una certa età dobbiamo per forza ricorrere a tagli corti, per quanto raffinati e sbarazzini.

Anzi, una chioma mossa e voluminosa, se ben realizzata, aiuta tantissimo a renderci ancora più graziose e seducenti, come dimostrano anche molte star agé.

Ma visto che non sempre abbiamo tempo, voglia o soldi di andare in salone, dovremmo conoscere alcuni trucchetti per dare volume ai capelli dopo i 50 anni.

Ad esempio, pochi sanno che la spazzola ideale per creare delle onde setose e naturali è quella che mescola fibre naturali e sintetiche.

Le prime lucidano il capello, mentre alle seconde è affidato il compito di fare presa sulla chioma e modellarla a piacimento.

Prima dell’asciugatura è importante l’applicazione del giusto prodotto in base alla tipologia di capelli, come mousse volumizzanti o anti crespo.

Definiamo poi la posizione della riga e, dopo aver diviso la chioma in ciocche da 4 centimetri, procediamo con spazzola e phon, creando dei torchon.

Per dare volume ai capelli dopo i 50 anni dovremmo fare le onde in questo modo e abbinarle all’outfit

Archiviata la modalità d’esecuzione, rivolgiamo l’attenzione a un passaggio che molte di noi sottovalutano e che invece nasconde un grande potenziale: abbinare l’acconciatura al look.

Come ben sappiamo, esistono diversi tipi di onde: da quelle più o meno larghe, definite o selvagge, fino ai romanticissimi boccoli.

Ebbene, per valorizzare e rinfrescare ancora di più il nostro aspetto, non dovremo fare altro che coordinare capelli e look da sera o da giorno.

Ad esempio, delle onde più definite e compatte bilancerebbero perfettamente un look sportivo, del tipo jeans, giacca e camicia.

Al contrario, se abbiamo optato per un outfit più elegante e raffinato, meglio sdrammatizzarlo con onde larghe e spettinate.

Stesso discorso vale anche per il make up: più è curato e include colori forti, più disordinate dovrebbero risultare le onde per compensarlo.