Chi lavora in piedi e trascorre molte ore senza potersi sedere arriva a fine giornata con un senso di grande pesantezza agli arti inferiori. Le gambe sembrano di marmo e si fa fatica a camminare perché si ha l’impressione di dover spostare dei macigni.

Da ogni parte giungono consigli su come riattivare la circolazione per evitare lo sgradevole effetto del sangue che ristagna. E ovviamente tra le attività motorie più raccomandate primeggia la camminata a passo veloce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Del resto l’abitudine di muoversi ogni giorno regala enormi benefici a corpo e mente. Migliora anzitutto l’umore e anche la misura del girovita si riduce se si pratica esercizio fisico con una certa costanza. Alcuni si chiedono se sia meglio camminare 3 quarti d’ora ogni giorno o più di 60 minuti 4 volte a settimana. Ma più che interrogarsi sulla frequenza delle uscite conviene valutare i benefici che ne derivano in base alla proprio stato di salute.

Di solito, ricorre alla camminata chi deve perdere peso per rimettersi in forma dopo alcuni eccessi alimentari. Chi desidera smaltire i chili di troppo troverà utile sapere, per esempio, quanto bisogna camminare o correre per bruciare le calorie di una pizza. Pur tuttavia, non sempre e non tutti possono dedicarsi alla camminata sportiva o alla corsa. Chi è ormai in età avanzata e ha difficoltà di deambulazione non potrà certo fare leva sull’attività sportiva.

Pertanto, per dare velocemente sollievo a caviglie e gambe pesanti ecco un semplicissimo rimedio per ogni età. E in particolare per le donne in stato di gravidanza che spesso lamentano difficoltà di circolazione a causa delle pressione della pancia.

Per dare velocemente sollievo a caviglie gonfie e gambe pesanti ecco un semplicissimo rimedio per ogni età

Il gonfiore a gambe e caviglie può derivare da molteplici fattori, ma presenta fastidi e disturbi assai simili a prescindere dall’età. Chi soffre di insufficienza venosa lamenta infatti, oltre a dolori e formicolii, anche la sensazione che le gambe si addormentino. Per contrastare l’insorgenza di tali sintomi o per alleviarli vi sono alcuni semplici rimedi.

Infatti, per dare velocemente sollievo a caviglie gonfie e gambe pesanti ecco un semplicissimo rimedio per ogni età. Soprattutto chi si allena ad alta intensità o chi lavora per ore potrebbe trovare sollievo indossando delle specifiche calze.

Le calze

Si tratta in particolare di calze speciali a compressione graduata che favoriscono il ritorno venoso del sangue.

Rivolgendosi ad uno specialista del settore sarà più facile individuare il tipo di calza più adatto alle proprie esigenze. Vi sono, infatti, modelli estivi e invernali, così come maschili e femminili ed altre particolarmente indicate alle donne incinte. Pertanto, si potrà scegliere tra calzini o gambaletti che arrivano sino al ginocchio e collant coprenti e traspiranti. Allo stesso modo conviene ascoltare il parere di specialisti anche per quel che riguarda la tipologia di calzatura da indossare.

E ciò vale soprattutto per chi pratica sport o trascorre lunghe ore in piedi. Secondo gli esperti sono queste le scarpe più comode da comprare con pochi soldi per combattere il mal di schiena.