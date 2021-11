Riuscire a creare uno stile raffinato che completi l’arredamento della nostra casa non è semplice. Si cerca di curare ogni minimo dettaglio, dal complemento arredo ai vari suppellettili. Vasi, centrotavola, ma anche vassoi e piantine che abbelliscono anche gli angoli più difficili.

Soprattutto se non abbiamo il pollice verde o il tempo di prenderci cura di una pianta pensiamo di dover escluderla dalle opzioni. Abbiamo già visto come far sembrare la nostra casa uscita da un catalogo grazie alle piante. Posizionando la giusta pianta nel punto giusto l’effetto armonico della stanza è incredibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per dare un tocco esotico a casa e giardino basta questa meravigliosa pianta a forma di piuma

Però non serve disperare, con questa erba decorativa possiamo dare quel tocco in più ad ogni ambiente. Stiamo parlando della pampa, il cui nome scientifico è Cortaderia selloana. Questa pianta decorativa è originaria del Sud America e la sua caratteristica principale sono questi soffici ciuffi che sembrano piume.

Cresce spontaneamente nella pampa argentina, da qui il suo nome più comune. In base alla varietà avrà colori differenti, quella più conosciuta e amata è sicuramente quella dai toni beige. Perfetta per creare giardini meravigliosi visto che raggiunge altezze importanti, fino a più di 2 metri. Però è ideale anche per dare alla nostra casa un alone di esoticità e raffinatezza.

Grazie alla sua versatilità, infatti, possiamo anche coltivarla tranquillamente in giardino. Ha bisogno di sole e possiamo metterla a dimora nei punti più assolati e vuoti. Però attenzione alle folate di vento che potrebbero rovinare il caratteristico pennacchio. Bellissimo e soffice, ricorda quasi una piuma di pavone.

Di solito la più utilizzata è la variante Patagonia, dal piumaggio beige, ma ne esistono diverse altrettanto affascinanti. Ad esempio la Pumila, bellissima e delicata dal pennacchio leggermente più stretto e bianco latte.

Idee e abbinamenti

Possiamo piantarla in giardino e coltivarla come un semplice arbusto. Oppure usare i pennacchi per arredare casa abbinandoli a vasi bellissimi. O perché no usare delle piccole damigiane in vetro trasparente che abbiamo riciclato. Sia fresca che secca è perfetta per tutti i tipi di composizioni floreali, bellissima in un centrotavola unita a rami secchi. Oppure perché no, visto che Natale si avvicina, perché non realizzare una ghirlanda con queste piume candide?

Insomma, per dare un tocco esotico a casa e giardino basta questa meravigliosa pianta a forma di piuma. In un attimo la nostra casa sembrerà uscita da una di quelle riviste specializzate con case incredibili. Abbiniamola ad un vaso particolare e posizioniamolo su una mensola o su tavolino da caffè. Se abbiamo un giardino coltiviamola e poi raccogliamo le sue piume per creare le composizioni più originali.

Approfondimento

Balconi coloratissimi anche in inverno con queste 3 piante incredibilmente belle e resistenti