In America il celery salt impazza come condimento sulla carne. In Italia questa abitudine non ha ancora trovato spazio ma chi ha avuto modo di provare il sale al sedano ha detto di esserne rimasto soddisfatto. Perciò ora per dare un gusto particolare alla carne molti preferiscono mettere questo sale al sapore di un ortaggio.

Questo condimento è realizzato con le coste oppure le foglie di sedano essiccato. I nostri Esperti relazionandosi con persone specializzate in materia hanno scoperto che questo tipo di sale è utilizzato anche per stagionare diversi cibi.

Troppo sale fa male

Ebbene, in America il sale aromatizzato al sedano viene usato come alternativa al sale marino. Molte volte abbiamo letto di abitudini sbagliate a tavola in occasione di un eccessivo uso del classico sale marino nelle pietanze.

Purtroppo esagerando, addirittura nascondiamo il sapore della pietanza stessa. Parallelamente, un uso smisurato di sodio comporta ritenzione idrica aumentando il rischio di un’elevata pressione arteriosa.

Come fare il sale di sedano

Logicamente la curiosità è cresciuta rispetto al sale di sedano. Perciò, sveliamo come preparare in casa questo condimento alternativo. Prendere piccole foglie oppure coste di sedano e tagliarle a pezzetti. Successivamente far essiccare tutto facendo attenzione nel distanziare i pezzetti tra loro.

Il forno può aiutare

Il processo di essiccazione può avvenire anche con l’aiuto di un forno. Ma ci vuole molta attenzione altrimenti il lavoro fatto andrà completamente perso. Infatti, la temperatura del forno non deve superare i 40 gradi e massimo per 6 ore. Ora con il sedano essiccato bisogna prendere un macinino per ridurlo a piccoli pezzetti.

Il mix con il sale classico

Ebbene, ora aggiungendo del sale classico ecco che questo condimento al profumo di sedano è pronto per l’uso. Purtroppo, però, non tutti hanno la pazienza di farlo tra le mura domestiche e perciò navigano sul web per comprare il sale al sedano. Attenzione perché si corre il rischio di comprare prodotti con additivi e conservanti e non sempre fanno bene alla salute.

Dando uno sguardo al sale al sedano a primo impatto può avere un aspetto non molto invitante visto il colore leggermente scuro. Ma assicuriamo i lettori che l’aroma dona alle pietanze tanto sapore.