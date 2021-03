Ore e ore di lavoro davanti al computer. Per gli occhi, organi sensibilissimi, uno schermo può provocare stanchezza, arrossamento, irritazione della cornea. A lungo andare, si parla di Computer Vision Syndrome. Sotto questo nome sono stati raccolti tutti i sintomi comparsi da un eccessivo uso di schermi e visori. Protraendosi, la CVS porta a emicranie, visione sfocata e dolore agli occhi.

Col sopraggiungere della primavera e dei pollini, per alcuni la situazione si complica. Le allergie irritano gli occhi, determinando forte irritazione, lacrimazione abbondante, gonfiore e prurito. Per evitare l’uso di farmaci e medicinali invasivi, c’è sempre un rimedio naturale efficace. In questo articolo, la Redazione di Proiezioni di Borsa ne suggerisce addirittura due.

Per dare sollievo a occhi arrossati e vista affaticata due rimedi naturali davvero efficaci. La raccomandazione è sempre quella di consultare il proprio medico. Specialmente in caso di sintomi gravi.

La verdura

L’immagine di una persona con indosso una maschera per il viso e due fette di cetriolo sugli occhi ci fa sorridere. Eppure, la verdura può essere un ottimo decongestionante. Contro occhi irritati, lacrimazione abbondante, bruciore diffuso, la carota è un ottimo lenitivo. La presenza di betacarotene funge da protezione e ha un’azione antiossidante. Basta pelarla e lavare la superficie, poi bollirla per qualche minuto. Ricavando due sottili fette, una volta fredde, si potranno applicare sugli occhi.

Anche l’amido della patata ha effetti disinfiammanti. Questa volte le fettine verranno ricavate a crudo e lasciate agire per 15 minuti. Infine, il cetriolo ha un’azione rinfrescante e sgonfiante e può essere applicato quando si desidera.

L’acqua fisiologica, o soluzione fisiologica, è un composto liquido di acqua e cloruro di sodio al 0,9%. Questa soluzione è benefica per il corpo umano, poiché possiede la stessa salinità del sangue.

Essa viene spesso usata in caso di disidratazione, livelli bassi di sangue. Essa ha anche un’applicazione domestica: infatti, è un’ottima soluzione per gli occhi irritati e secchi, oltre che per la pulizia delle mucose nasali e la medicazione di ferite poco gravi.

Impacchi di acqua fisiologica, ottenuti imbevendo delle garze sterili, generano sollievo per i condotti lacrimali. In caso di arrossamento, allergia, lacrimazione purulenta, gli impacchi allevieranno il disturbo. Qui, si consigliano anche alcuni pratici e semplici esercizi per riposare la vista.