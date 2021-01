Nervosismo, ansia, in periodi particolari della vita possono generare abitudini sbagliate.

La dermatillomania o skin picking è un disturbo molto diffuso al giorno d’oggi. Con questo termine si riuniscono tutti quei comportamenti dove una persona provoca a se stessa lesioni di varia natura. Mangiare, rosicchiare, grattarsi le unghie e le pellicine delle mani rientra tra questi.

Quando il comportamento dannoso si protrae nel tempo può diventare compulsivo. In questo modo decidere di smettere di grattarsi le unghie per esempio diventa molto difficile. È come se prendesse la forma di un’abitudine, malsana, ma sempre presente al più piccolo caso di stress. Col tempo sono state messe appunto delle tecniche distraenti o che aiutano a interrompere il comportamento lesionista. Specialmente per cuticole e pellicine i consigli su come smettere di tormentarsi le mani sono fondamentalmente due. Ecco di cosa si tratta.

Per cuticole e pellicine i consigli su come smettere di tormentarsi le mani

Quando in situazioni di affaticamento psicologico oppure di lieve stress si innesca il “mangiatore di pellicine” ci sono due modi per reagire. Poiché non si tratta di un comportamento lesionista grave basterà cercare di cambiare abitudine con qualche espediente.

Il passo decisivo è capire quando si comincia a tormentarsi le mani o le unghie. Potrebbe essere quando si parla con qualcuno, quando si mangia, se si è in attesa di qualcosa etc. La consapevolezza è come sempre importantissima. Notare ogni qualvolta si inizia a grattarsi o mangiarsi le mani è necessario per interrompere coscientemente l’azione.

Una volta delineato quando l’abitudine si manifesta regolarmente, si può sostituire quel gesto prendendo in mano un oggetto. Che sia una pallina, un elastico, un peluche; in questo modo sarà difficile mettersi in bocca le mani o impegnarle nel grattarsi.

Un altro rimedio è quello dello smalto amaro. Questo è più valido per chi mangia le unghie oppure usa i denti per levare le pellicine. Questi tipi di smalto si trovano facilmente in commercio e lasciano un sapore terribile in bocca ogni volta che si viene a contatto.

L’applicazione dello smalto può essere preceduta da un trattamento alle mani. L’uso di olio di mandorle, d’oliva, burro di cocco, aiuta a lenire e ammorbidire le cuticole. In questo modo si possono ritirare le pellicine alla base dell’unghia.