Il proprio benessere e la cura del corpo sono giustamente pensieri fissi nella mente di molti. Non è solo questione di apparenza, ma riguarda anche il proprio stato di salute. Due problemi ai quali possiamo andare incontro non di rado sono unghie fragili e alito cattivo. Apparentemente possono sembrare questioni di poco conto, ma possono creare disagio in chi ne è affetto. Inoltre, alla base vi possono essere cause più serie che dobbiamo tenere in conto.

Cosa si nasconde alla base di questi due problemi

Se notiamo che le nostre unghie si rompono con estrema facilità, potremmo dover correggere l’alimentazione. Ciò, infatti, potrebbe essere la causa della carenza di vitamine (soprattutto A, E, C e B6) o minerali come zinco, ferro, calcio e fosforo. Anche malattie come psoriasi e alopecia areata possono contribuire a evidenziare il problema, così come il semplice avanzare dell’età. Occhio anche all’onicomicosi, altra causa scatenante provocata dall’insediamento di funghi patogeni nella zona interessata.

Anche l’alitosi si genera da diversi problemi: dalla scarsa igiene orale alle più serie affezioni gengivali. Tra le altre cause c’entra anche il fumo, così come il frequente consumo di alcol o cibi dal sapore forte come l’aglio. Ma in entrambi i casi queste cause non sono le uniche: per questo è bene chiedere un parere al medico di fiducia.

Per curare unghie fragili e alito cattivo basta questa gradevolissima spezia aromatica

Se il problema persiste, la soluzione ce la può dare la natura. Ci basterà ricorrere a qualche utile rimedio erboristico, e in particolare ai molteplici effetti di una pianta benefica: l’aneto. Per curare unghie fragili e alito cattivo basta questa gradevolissima spezia aromatica.

Per contrastare la rottura delle unghie dovremo preparare un decotto coi semi pestati dell’aneto e immergervi per un po’ le mani. Oppure possiamo preparare una tisana con un cucchiaio di semi di aneto e uno di equiseto e lasciarvi in ammollo le mani per 10 minuti.

In caso di alitosi il consiglio è quello di masticare delle apposite compresse all’aneto vendute nelle erboristerie. Se si preferisce, si può invece utilizzare il solito decotto fatto coi semi per effettuare dei gargarismi. Così, oltre che migliorare l’alito disinfetteremo per bene denti e gengive.