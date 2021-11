Per curare le piante da appartamento e da frutto e difenderle contro funghi e batteri basta questa soluzione economica, semplice ed efficace

Chi tiene delle piante in casa o in giardino sa bene che anche loro possono soffrire. Prendersene cura nel modo corretto è quindi il primo passo per vederle crescere sane e rigogliose.

Mantenerle in salute ci permette anche di rendere gli ambienti in cui le posiamo più confortevoli e sereni, in primis quelli che viviamo ogni giorno. Per sistemare le piante da appartamento, per esempio, basta seguire alcuni semplici trucchi e trasformeremo la nostra casa in un luogo davvero accogliente.

Forse, però, non tutti sanno che anche un banale taglio può far soffrire e ammalare le nostre piante. Infatti, nella ferita aperta si possono accumulare microrganismi dannosi che potrebbero infettare i tessuti e far ammalare o, addirittura, far morire la pianta. Vediamo quindi come proteggerla in modo pratico, economico e veloce.

Procuriamo ferite alle nostre piante ogni volta che le potiamo, ma anche accidentalmente in altre occasioni, come per esempio quando tagliamo l’erba del prato. Per non parlare dei graffi procurati dagli animali domestici come i gatti, che potrebbero anche farle cadere, spezzandole.

In tutti questi casi, è importante proteggere le ferite per prevenire l’accumulo di funghi e batteri che potrebbero far ammalare la pianta.

Bisogna quindi coprire il taglio con una specie di cerotto per evitare che ci entrino sporcizia e microrganismi di vario genere. Esistono in commercio degli appositi mastici da potatura, ma spesso sono costosi. Allora, il fai da te può essere una soluzione, utile non solo per risparmiare, ma anche per conservare più a lungo fiori e piante a cui teniamo. Ad esempio, con 3 fantastiche idee da oggi non butteremo più i fiori appassiti, anzi li terremo per molto tempo.

Proponiamo quindi una soluzione più economica del mastice e facile da applicare, per difendere le nostre piante ferite.

Cauterizzare la ferita con la cera

Per proteggere la ferita, possiamo cauterizzarla con la cera, così da metterla al riparo dall’aggressione di funghi e batteri.

Basta prendere una classica candela, accenderla e inclinarla leggermente verso la ferita. Far quindi gocciolare la cera fusa e calda sul taglio in modo da coprirlo completamente e tenerlo al riparo. Il cerotto fai da te è pronto!

Per curare le piante da appartamento e da frutto e difenderle contro funghi e batteri basta questa soluzione economica, semplice ed efficace. Ricordiamo di fare attenzione a non bruciarsi e a non far cadere la cera su superfici infiammabili.

Approfondimento

