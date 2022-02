Sappiamo che le piante d’appartamento non servono solo per abbellire la casa, ma rendono anche l’ambiente salutare. Pensiamo a questa bellissima pianta, che non solo decora ma potrebbe anche eliminare l’umidità. Così come questo arbusto dal fascino esotico, che aiuterebbe a purificare l’aria di casa.

Prendersi cura delle piante vuol dire anche concedersi una piccola pausa e allontanare lo stress accumulato durante la giornata.

La pianta perfetta per decorare l’appartamento

Le piante che decorano perfettamente gli appartamenti sono davvero tantissime. Sceglierle non è sempre facile. Spesso dipende dalle nostre esigenze e anche dalle caratteristiche dell’appartamento.

Ad esempio, possiamo comprare delle piante grasse che non necessitano di particolari cure e attenzioni, adatte anche a chi non possiede il pollice verde. Oppure scegliere questi arbusti che crescono anche in ambienti bui.

C’è una pianta molto decorativa che attira sempre l’attenzione grazie ai fiori di un bellissimo colore rosso.

Anche le sue foglie a forma di cuore sono davvero particolari. La fioritura avviene durante il periodo estivo, ma, se le condizioni sono favorevoli, la pianta potrebbe fiorire tutto l’anno.

Parliamo dell’anthurium, una pianta tropicale originaria dell’America Latina. La sua coltivazione è molto semplice, ma facciamo attenzione a queste piccole disattenzioni che potrebbero rovinare la sua bellezza.

Per curare le foglie macchiate dell’anthurium e mantenerle rigogliose servono solo questi piccoli accorgimenti

L’anthurium è una pianta dalle origini tropicali, perciò necessita di un ambiente umido. Se coltivata in casa, sarà necessario allontanarla dalle fonti di calore. Vaporizziamo quindi dell’acqua sulle sue foglie.

Questa pianta necessita di pochissime cure. Ma attenzione, perché se le foglie si macchiano o presentano dei buchi, allora stiamo sbagliando qualcosa.

Cosa fare? Non solo dobbiamo fornire alla pianta i nutrienti necessari, ma allontaniamola, anche, dalla luce diretta del sole e dalle fonti di calore.

Anche alcuni animaletti potrebbero far ammalare le sue foglie. Ad esempio, potrebbe essere attaccata dalla cocciniglia. Un insetto di piccole dimensioni che si nutre dei succhi vegetali della pianta. Possiamo eliminare questi animaletti utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto nell’alcol, oppure usare dell’acqua e sapone neutro. In questo caso, strofiniamo con una spugnetta le foglie e gli steli della pianta. Cerchiamo di essere molto delicati. Al termine dell’operazione, dobbiamo necessariamente eliminare tutto il sapone con dell’acqua pulita.

L’anthurium teme molto l’attacco dei pidocchi. Anche in questo caso, per eliminare gli intrusi, utilizziamo dei rimedi naturali come la cannella e il sapone di Marsiglia.

Per curare le foglie macchiate dell’anthurium meglio utilizzare, quindi, dei rimedi naturali.