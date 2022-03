La sinusite è un’infiammazione della mucosa che interessa i seni paranasali e può svilupparsi come conseguenza di un raffreddore. I fastidi più comuni sono quelli del mal di testa associati appunto a raffreddore, difficoltà di respirazione dal naso, catarro e lacrimazione. Però non si tratta di una vera e propria emicrania, ma come di un peso percepito sopra o sotto gli occhi. Per questo motivo, essendo un malessere circoscritto è facilmente riconoscibile. Ai primi segnali è bene consultare un medico. In generale, però, molti esperti sostengono che si possa curare, nelle sue forme più lievi, con uno tra gli ingredienti più naturali che esistano al mondo.

Le buone pratiche per eliminare il problema e i conseguenti dolori

Questa tipologia di infezioni dei seni paranasali, sia negli adulti che nei bambini, tende a risolversi spontaneamente in circa 7-10 giorni. Ma esistono situazioni in cui potrebbe non migliorare nell’immediato. In questi casi, si possono mettere in partica dei rimedi completamente naturali. La prima cosa da fare è eseguire dei lavaggi nasali con soluzioni saline. In questo modo si eliminerebbe il muco in eccesso. Lavarsi spesso le mani ed evitare di metterle in bocca. Dormire con la testiera del letto rialzata per facilitare la respirazione. Soffiarsi spesso il naso con fazzolettini usa e getta e fare i suffumigi. Inoltre, è sempre consigliato il riposo per il recupero completo in tempi brevi. Oltre a queste buone pratiche, però, esiste anche un metodo infallibile per eliminare i dolori e, in generale, il problema della sinusite.

Per curare la sinusite basterebbe questa bevanda conosciuta in tutto il modo che abbiamo in casa e a dirlo sarebbero gli esperti

Come abbiamo visto l’idratazione è sempre importante. Sia in una dieta bilanciata, che per drenare le nostre gambe contro la ritenzione idrica, oppure per sgonfiare piedi e caviglie. E, anche in questo caso, la situazione non richiede niente di meno. Questo rimedio è considerato tra i più efficaci e soprattutto completamente naturale. L’ideale, secondo gli esperti, sarebbe quello di bere moltissima acqua. Ovvero, 1 bicchiere ogni 1-2 ore. Dal momento della sveglia mattutina, fino a poco prima del riposo notturno. Questo farebbe in modo di favorire il risciacquo e il drenaggio dei seni paranasali e di mantenere idratate le mucose. Infatti, più queste sono umide più sono protette da infezioni e aggressioni batteriche. Per curare la sinusite basterebbe quindi bere non meno di 2 litri di acqua al giorno.

Approfondimento

Al posto dei soliti antistaminici basterebbe assumere questa vitamina ogni giorno per dimenticarsi della temutissima allergia primaverile alle porte