Le piante di limone sono tra gli agrumi più apprezzati dagli italiani. Chi vive in zone con clima favorevole sistema i limoni in piena terra, tutti gli altri si dovranno accontentare del vaso.

Infatti questi agrumi, a differenza del kumquat, temono molto le temperature rigide e dovranno essere riparati in serra o in casa.

Se si abita in una zona che non ne consente la coltivazione in piena terra ma non eccessivamente fredda la situazione sarà ancora diversa.

Infatti, si potranno provare alcuni trucchi per evitare di spostare la pianta di limone in vaso.

A seconda della tipologia di limone ce ne saranno alcuni ricchi di frutti e altri che si preparano alla fioritura.

Il periodo che va da febbraio a marzo è perfetto per effettuare la potatura sui limoni senza frutti né fiori.

Per effettuare questa operazione è meglio evitare i periodi eccessivamente caldi o freddi. Se la pianta è in piena terra, tuttavia, attenzione alle gelate tardive che potrebbero avere un effetto nefasto sul nostro limone appena potato.

Per curare la pianta di limone a febbraio e mantenerla sempre rigogliosa il segreto è proprio questo secondo gli esperti

Le potature saranno di diverso tipo a seconda che si tratti di una pianta appena messa a dimora o meno. Una prima potatura, infatti avrà come scopo dare una forma alla pianta. Si consiglia di potare la chioma dandole la forma di un globo che permetterà di proteggere frutti e fiori da eccessiva luce solare.

Per quanto riguarda le potature successive si tratterà principalmente di eliminazione di succhioni e polloni. Oltre a questo si potranno potare i piccoli rami che partono dal tronco spesso ricoperti di spine.

Per effettuare delle corrette potature sarà necessario utilizzare gli strumenti più adatti. Spesso, infatti si consiglia di disinfettare le cesoie tra una pianta e l’altra. Questo per evitare la trasmissione di patologie tra una specie e l’altra. Pochi, però, sanno quali sono gli strumenti più corretti da utilizzare per potare le piante.

Le cesoie perfette

Gli esperti sostengono che per curare la pianta di limone a febbraio e mantenerla sempre rigogliosa il segreto si nasconda proprio nelle cesoie.

Quando si scrive cesoie non ci si riferisce ad un singolo strumento. Simili alle forbici sono più grosse e hanno delle caratteristiche che le differenziano da queste in maniera netta.

Inoltre, le cesoie si suddividono in diverse tipologie a seconda della pianta da potare.

Si potranno acquistare sia in negozi specializzati come i vivai e i garden center che su internet. Su Amazon, ad esempio, è possibile trovarne di diverse tipologie a prezzi differenti.

Una prima tipologia è caratterizzata da un sistema a cricchetto che permette di effettuare dei tagli netti e molto precisi.

In alcuni casi le cesoie hanno un motore integrato che permetterà di fare maggiore forza durante la potatura. Solitamente si tratta di strumenti a batteria con una buona autonomia.

Le cesoie telescopiche, poi, saranno perfette per i rami giovani, morbidi e non troppo grandi. Il loro lungo manico le rende perfette per raggiungere zone in alto o l’interno inaccessibile di arbusti.

Quando si acquistano le cesoie si consiglia di controllare che siano adatte a mani grandi o piccole. Infatti alcune tipologie sono maneggevoli solo per coloro che hanno mani molto grandi mentre potrebbero essere di difficile gestione per chi ha mani piccole.