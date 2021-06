L’imminente arrivo dell’estate e il bel tempo ci invogliano a uscire di casa e stare all’aperto. La voglia cresce ancora di più se abbiamo il mare a due passi. In questo caso molti non perdono l’occasione di prendersi una bella tintarella.

Il caldo e le temperature elevate possono però giocarci brutti scherzi. Soprattutto se non ci proteggiamo a dovere. Stando troppo tempo al sole la pelle e il fisico possono uscirne provati e danneggiati, e noi dovremo curarli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Molte volte abbiamo visto come i rimedi naturali possano rivelarsi affidabili per risolvere problemi di varia natura. Ancora una volta dovremo ricorrere al fattore biologico. Già, perché proprio un fiore tipico di questa stagione è la cura ideale contro le ustioni cutanee.

Per curare definitivamente scottature e arrossamenti basta questa pianta comunissima che molti coltivano nel proprio giardino

Se la nostra pelle viene messa a dura prova dal torrido caldo estivo, allora dovremo affidarci ad un’eccezionale pianta officinale. La calendula, infatti, è un lenitivo molto efficace utilizzato sin dall’antichità in ambito medico. Si riconosce per quei graziosi fiorellini dalle tipiche tonalità estive giallo e arancioni.

Per curare definitivamente scottature e arrossamenti basta questa pianta comunissima che molti coltivano nel proprio giardino. Le sue proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti sono dovute all’alta concentrazione di elementi come vitamina C, flavonoidi e carotenoidi. Ma vediamo subito come utilizzarla in questo ambito.

Come procedere col trattamento

Si consiglia di usare la calendula sotto forma di pomate o infusi. In entrambi i casi possiamo recarci nella farmacia o erboristeria più vicina per ottenere ciò che ci serve. Nel caso della crema lenitiva ci basterà applicarne una noce sulla zona da trattare e massaggiare delicatamente fino a farla assorbire bene.

Se invece optiamo per l’infuso, dovremo versare un paio di cucchiai di una miscela di estratti in mezzo litro d’acqua calda. Lasciamo in infusione una mezzora, dopodiché filtriamo e applichiamo la soluzione sulla parte arrossata o scottata. Ripetiamo l’operazione di frequente per vedere i risultati.

Sebbene non vi siano effetti collaterali da sottolineare nell’utilizzo della calendula, invitiamo sempre a rivolgersi prima al medico di fiducia per un consulto.

Se i consigli sono stati di gradimento e per altri rimedi naturali, si suggerisce anche questa lettura.