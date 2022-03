Oggi andiamo alla scoperta di una grande ricetta, che con pochi soldi ci permette di mettere in tavola una preparazione eccellente e molto nutriente. Per cucinare un piatto eccezionale, infatti, non sempre ci vuole una spesa enorme, a volte basta arrangiarsi con il poco che si ha. In questo periodo, poi, con le bollette e la benzina che esplodono, il risparmio è sempre molto gradito, in ogni aspetto della vita.

Andiamo quindi a scoprire di che cosa si tratta, preparandoci a una ricetta originale e che pochi conoscono.

Ingredienti

Proviamo una ricetta di bombette di formaggio groviera, dette gougère, adatte come secondo piatto o come aperitivo. Se vogliamo cucinarne per una famiglia di 4 persone, avremo bisogno di questi ingredienti, in queste quantità:

100 grammi di formaggio groviera grattugiato;

100 grammi di farina;

50 grammi di burro;

1 piccolo pizzico di noce moscata;

2 uova + 1 tuorlo (quest’ultimo facoltativo);

sale;

pepe.

Gli ingredienti sono pochi, semplici e, soprattutto, poco costosi. Sono perfetti per fare un figurone a qualunque cena senza dover spendere molto.

Per cucinare un piatto eccezionale a meno di 5 euro proviamo questa ricetta semplicissima con formaggio e pochi altri ingredienti

La preparazione è piuttosto semplice. Come prima cosa preriscaldiamo il forno a 200°C.

Ora prendiamo una pentola e portiamo a ebollizione 25 centilitri di acqua, poi aggiungiamo il burro e un cucchiaino di sale. Togliamo dal fuoco e poi uniamo tutta la farina.

Mescoliamo bene, fino a ottenere un composto omogeneo e poi lasciamo consumare l’acqua per 1 minuto a fuoco basso.

Spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare per qualche istante. Nel frattempo, aggiungiamo le uova una alla volta, mescolando bene ogni volta che ne mettiamo una.

Ora aggiungiamo il gruviera grattugiato, la noce moscata, il sale e il pepe. Poi prendiamo una teglia e imburriamola per bene. Prendiamo un cucchiaio, o ancora meglio due cucchiaini, e usiamoli per prendere pian piano la pasta e formare delle piccole palline sulla teglia.

Se abbiamo anche il tuorlo d’uovo, mettiamolo in una piccola ciotola, poi prendiamo un pennello e spennelliamo ciascuna pallina con il tuorlo. Ricordiamo che questo passaggio è opzionale.

Mettiamo in forno e lasciamo cuocere per circa 25 minuti, tenendo d’occhio che le nostre bombette non brucino. Togliamo dal forno e la preparazione è completa.

