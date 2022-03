Le patate sono un vero e proprio must nelle nostre cucine. Non possiamo farne a meno e le possiamo cucinare davvero in tantissimi modi. Sono un piatto prelibato, per pranzi o cene all’insegna del gusto e della semplicità. Infatti, oltre ad un purè light perfetto per dimagrire con il sorriso, ne esiste anche una deliziosa variante dove l’ingrediente principale sono gli scarti del frigo. Oggi, però, proponiamo questa ricetta che può sembrare banale, ma in realtà le proprietà degli alimenti utilizzati sono benefiche per un corpo e un organismo sano.

Mai sottovalutare i benefici degli ingredienti

Il prezzemolo è un potentissimo antiossidante e favorisce la buona salute di reni e fegato. È ricco di minerali e vitamina C, inoltre è anche un ottimo diuretico. Infatti, è lui uno degli ingredienti che dominano in questa ricetta. Il secondo sono, ovviamente, le patate. Anche loro ricche di vitamina C, ma anche di fibre e carboidrati. Sono ottimi alleati da non dimenticare mai nella dieta. Ecco le quantità per preparare le patate in verde alla sarda:

600 g di patate;

1 ciuffo di prezzemolo;

1 spicchio di aglio intero;

sale e olio extravergine di olia q.b;

acqua q.b

Per cucinare un contorno semplice e gustoso altro che patate al forno, fritte o purè ma è questa l’inimitabile ricetta alla sarda

La prima cosa da fare sarà pelare, lavare e tagliare le patate. Non esiste una vera e propria dimensione predefinita. Dipende da quanto tempo abbiamo per la cottura. Ricordiamoci che più finemente le taglieremo, meno ci metteranno a cucinarsi, eliminando il crudo anche dal cuore. L’ideale sarebbe prediligere tocchetti di media dimensione, come dei dadini. In una pentola abbondante versiamo l’olio, uno spicchio di aglio intero e le patate spezzettate. Contemporaneamente dovremo anche sminuzzare il ciuffo di prezzemolo, finissimo. Versiamo anche questo ingrediente in pentola e lasciamo rosolare per pochissimi minuti, al massimo 2. Lo scopo è quello di insaporire tutti gli ingredienti insieme, senza però bruciarli. Aggiustiamo di sale e aggiungiamo mezzo bicchiere d’acqua. A fiamma medio-bassa copriamo con il tappo e lasciamo cucinare per circa 30 minuti. Il piatto sarà pronto a patate morbide.

Anche in pentola a pressione

Per la ricetta si può utilizzate anche la pentola a pressione. Il procedimento è lo stesso: versiamo tutti gli ingredienti, compresa l’acqua. Anche in questo caso ne basterà mezzo bicchiere, senza esagerare con le quantità. Chiudiamo e, dopo aver sfiatato, lasciamo passare circa 5-6 minuti prima di aprire la pentola. Per cucinare un contorno semplice e gustoso si possono preparare le patate in verde alla sarda, che conquisteranno il palato di grandi e piccini.