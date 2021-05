Negli ultimi anni si sente sempre più parlare della friggitrice ad aria. Questo elettrodomestico permette di cuocere in maniera più salutare i cibi senza rinunciare al gusto. Tuttavia non è sempre così semplice azzeccare la cottura ideale.

In realtà, per cucinare piatti veloci gustosissimi e croccanti basta solo seguire queste semplici dritte con la friggitrice ad aria.

I vantaggi della friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria propone un metodo di cottura innovativo, basato sull’aria. L’aria calda che circola nella camera della friggitrice arriva a temperature molto alte. Permette così una “frittura non frittura”.

Questo perché le pietanze non si immergono in abbondante olio di semi o d’oliva. La pietanza cotta con la friggitrice ad aria avrà la consistenza di un cibo fritto senza risultare pesante al palato e allo stomaco.

Inoltre, proprio perché non si usa tantissimo olio, è veramente difficile che questo arrivi al punto di fumo: ecco perché questo tipo di cottura non può risultare tossico come potrebbe essere, invece, la frittura tradizionale.

Con la cottura ad aria è possibile cucinare pietanze in pochissimi minuti. Ad esempio, la carne risulterà più succosa e tenera perché i grassi in eccesso coleranno sul fondo anziché all’interno della carne.

Cosa valutare per la cottura ideale

Tenendo sempre a mente che maggiore sarà la potenza e la capienza della friggitrice migliore sarà il risultato, vediamo insieme quali sono i cibi ideali da cuocere.

Sì al pollo fritto. Cucinare questo ingrediente nella friggitrice ad aria gli conferirà una favolosa crosticina croccante e dorata. All’interno rimarrà pur sempre morbido e succoso e non risulterà unto e appiccicoso.

Involtini primavera, patate e cibi surgelati. Non solo si dirà addio al fastidioso odore di fritto in casa ma i cibi conserveranno le loro proprietà nutritive riuscendo a percepire altri sapori oltre quello della frittura.

Non solo salato ma anche dolce: con questo elettrodomestico sarà veramente semplice preparare ciambelle, bomboloni, brioche e pane.

Basta conoscere bene le funzioni della propria friggitrice ad aria per poter rivoluzionare il proprio modo di cucinare. Tuttavia è sconsigliata per i cibi in pastella perché il risultato non sarebbe gustoso e croccante. Inoltre, le verdure non devono essere tagliate troppo sottili e non bisogna inserire del formaggio sugli alimenti da cucinare ad aria.

Ecco perché per cucinare piatti veloci gustosissimi e croccanti basta solo seguire queste dritte con la friggitrice ad aria.