Preparare da mangiare ogni giorno è nello stesso tempo un compito piacevole e impegnativo. Piatti semplici e nutrienti possono essere alternati a quelli più elaborati, magari durante le feste o la domenica. Ma anche durante la settimana gli sfizi non dovrebbero mancare. I cavalli di battaglia in ogni casa sono tanti, dalla pasta, magari fatta fresca in casa, ai secondi di carne o pesce, c’è davvero da sbizzarrirsi. Ci possono essere però dei giorni in cui a casa abbiamo pochi ingredienti, tipo qualche affettato, del latte, della farina. Spesso ci ritroviamo molte cipolle, della frutta, un pezzo di pane raffermo.

Con un po’ di creatività si può preparare con pochi ingredienti un piatto saporito. Per non parlare degli avanzi, dato che con pasta o carne rimasti da un pranzo della domenica possiamo preparare con pochi soldi piatti saporiti e salva cena. In dispensa non dovrebbero poi mancare patate e carote. Sono alimenti abbastanza economici e molto versatili. Possono, infatti, risolvere un pasto come contorno o piatto unico, ma anche essere usati per dei dolci originali. Scopriamo ora una ricetta stuzzicante con questi due ingredienti.

Per cucinare le patate con le carote non al forno o lesse ma in questo modo gustoso in padella bastano pochi ingredienti

Per preparare dei bastoncini ripieni di patate e carote serviranno:

2 patate;

2 carote;

una cipolla;

un mazzetto di cipollotti;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe;

paprica;

200 ml di latte;

10 g di lievito in polvere;

300 g di farina;

semi di sesamo o di girasole.

Procedimento

Lavare e sbucciare patate e carote e grattugiarle. Dopo versarle in una padella con dell’olio già caldo e far cuocere per qualche minuto. Tagliare la cipolla e i cipollotti e aggiungerli alle patate con le carote insieme a un pizzico di sale, del pepe e un po’ di paprica. Lasciare cuocere. Nel mentre versare in una ciotola il latte, un po’ di sale e metà della farina miscelata con il lievito.

Mescolare e poi aggiungere l’altra metà. Dopo aver impastato e formato una palla, coprire e far lievitare per 30 minuti. A questo punto, con un po’ di impasto formare dei rettangoli e versarvi il ripieno che abbiamo fritto. Chiudere e sigillare bene i bordi. Friggere in padella fino alla doratura e poi adagiare i bastoncini su un vassoio con della carta assorbente. Per cucinare le patate con le carote in modo invitante e alternativo, quindi, basterà davvero poco.