Le giornate invernali sono lunghe e fredde e si cerca di affrontarle al meglio vestendoci in modo appropriato. Sciarpe, berretti, cappotti o piumini servono per coprirci e riscaldarci. Possiamo fare anche di più, scegliere, infatti, del cibo un po’ più calorico del solito per avere l’energia giusta ogni giorno. Si preferiscono, quindi, primi piatti ben conditi, ma anche snack e dolci vari. La sera sono davvero confortevoli delle preparazioni culinarie che sfruttano verdure e ortaggi di stagione, ma anche i legumi.

Ecco, quindi, in tavola minestroni, zuppe e tanto altro, ricchi di elementi utili e che riscaldano i corpi infreddoliti dopo una giornata lavorativa. Anche in inverno, però, non bisogna dimenticare di mangiare uova, pesce e altri cibi di facile reperibilità tutto l’anno. La carne fa parte dell’alimentazione di molti. Pollo, salsiccia e così via, con un buon contorno di verdura o patate, sono il secondo ideale in alcuni giorni.

Ciò che rende appetitosa la carne a grandi e bambini è la polpetta. Si può fare con legumi, ortaggi, ma la classica con carne è sempre gradita. Con alcuni ingredienti come uova e affettati. Si può dare sfogo alla creatività, ad esempio, ecco che si può fare il polpettone, ma le classiche polpette fritte sono davvero buone.

Per cucinare la carne macinata in padella coi funghi e altri ingredienti ecco un’idea buona e scenografica

Ingredienti:

2 buste di preparato per purè;

400 ml di latte;

30 g di burro;

2 uova;

2 cucchiai di parmigiano;

noce moscata;

prezzemolo;

sale;

350 g di carne di vitello macinata;

sedano, carota e cipolla;

10 g di funghi secchi;

vino bianco;

100 ml di passata di pomodoro;

pancarrè;

olio extravergine d’oliva;

farina;

latte.

Preparazione

Mettere in ammollo i funghi secchi in acqua calda e bagnare le fette di pancarrè con del latte. Preparare il purè come indicato nella confezione e unirvi le uova, il formaggio, del prezzemolo e una grattugiata di noce moscata. Mescolare e distribuire in uno stampo per ciambellone imburrato. Cuocere a bagnomaria in una teglia in forno a 200 gradi per 30 minuti.

Ora, per cucinare la carne macinata, unirvi il pancarrè strizzato, sale, pepe, prezzemolo, mescolare e poi formare delle polpette. Fare il soffritto col battuto, passare le polpettine nella farina e friggerle. Dopo qualche minuto togliere dall’acqua i funghi, tritarli e metterli in padella. Versare del vino e poi versare la passata e lasciare cuocere. Quando il purè è cotto, sformarlo su un piatto e disporre nel mezzo le polpettine con la salsa.