Come sappiamo bene la cucina è una delle stanze più utili dentro casa, ma ahimè si rivela anche potenzialmente la più pericolosa. Sono purtroppo diverse le persone che si fanno molto male a causa di incidenti domestici, e la maggior parte di essi accade proprio in questo spazio. È questo il motivo per cui, anche se molto esperti, dobbiamo sempre tenere l’attenzione alta. Basta infatti una piccola disattenzione per incorrere in un incidente. A tal proposito tra poco sveleremo che per cucinare in tutta sicurezza e tranquillità è questo lo sbaglio da non fare assolutamente.

In un attimo

Del resto, non c’è da stupirsi se molta gente si provoca ferite e ustioni in quest’area dell’abitazione. Basti infatti pensare alla quantità di elettrodomestici e strumenti che lavorano grazie a fonti di calore. Il forno, le pentole, il bollitore e il microonde ne sono solo alcuni esempi. Inoltre, come detto, è necessario solo un attimo per perdere l’attenzione e rischiare una brutta ustione. Il consiglio, dunque, è quello di dotarsi di dispositivi di protezione adeguati cosicché, anche in caso di una distrazione, saremo comunque protetti. Ma andiamo a vedere come fare nello specifico. Infatti, per cucinare in tutta sicurezza e tranquillità è questo lo sbaglio da non fare assolutamente.

Occhio ai sostituti

Uno degli atteggiamenti più rischiosi in cucina, e che ha dunque molte probabilità di risultare dannoso, è quello di sostituire strumenti appositi con ciò che ci capita sottomano. Per questo motivo oggi ci concentreremo su uno di questi comportamenti, facendo leva su quanto sia pericoloso farlo diventare un’abitudine. Infatti, tra poco sveleremo che per cucinare in tutta sicurezza e tranquillità è questo lo sbaglio da non fare assolutamente. Ci riferiamo alle presine. E, in particolare, a come molti siano soliti sostituirle con asciugamani vari, magari bagnati, che si trovano sotto mano nel momento in cui bisogna muovere pentole e padelle.

Non tutti forse sanno però che le presine sono fabbricate secondo una logica ben precisa, ovvero quella di isolare il calore. Gli asciugamani invece hanno tutti altri scopi, e di conseguenza non ci proteggeranno in questo senso. Ci ritroveremo dunque, se la pentola non possiede manici isolanti, a rischiare continuamente ustioni e bruciature, il tutto per una disattenzione alquanto ingenua. La fretta non è amica in cucina, soprattutto per la sicurezza, e dunque è importante stare attenti. Pentole e padelle bollenti vanno spostate con le presine, e non con sostituti improvvisati. Dunque, basterà ricordarsi che per cucinare in tutta sicurezza e tranquillità è questo lo sbaglio da non fare assolutamente.