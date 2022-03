Quando cuciniamo dobbiamo sempre cercare di accontentare tutti. In una famiglia sono molti i palati da soddisfare e spesso non è così facile come sembra. A volte, poi, pensiamo che per realizzare pietanze gustose servano un grande budget e molto tempo. In realtà, la chiave per riuscire bene in cucina è la creatività e con pochi ingredienti che abbiamo già in casa possiamo anche realizzare piatti gourmet. Oggi vogliamo svelare una ricetta incredibilmente golosa che vede come protagonista il pollo, una carne con la quale realizzare secondi piatti gustosi anche in pochissimo tempo. Questa ricetta ci permetterà di ottenere un pollo croccante, filante e dal sapore avvolgente in poche e semplici mosse.

Ingredienti

600 g di pollo;

120 g di provola dolce;

4 uova;

4 fette di pancarré;

100 g di pangrattato;

mezzo bicchiere di latte;

25 g di formaggio grattugiato;

1 spicchio d’aglio;

30 ml di olio EVO;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per cucinare il pollo al forno croccante fuori e morbido dentro, ecco la sfiziosa e veloce ricetta salva cena da provare

Iniziamo tagliando il pollo a pezzetti e trasferiamolo in un mixer. Frulliamolo cercando di ottenere una sorta di macinato ideale per realizzare delle polpette e mettiamolo in un recipiente capiente. Intanto, facciamo ammorbidire le fette di pancarré nel latte. Uniamo al pollo 2 uova, il formaggio grattugiato, sale e pepe.

Non appena il pane sarà morbido, strizziamolo ed uniamolo agli altri ingredienti. Tritiamo finemente lo spicchio d’aglio usando lo schiaccia aglio ed aggiungiamolo al composto. Lavoriamo il tutto con le mani fino ad ottenere un composto morbido, omogeneo e facilmente malleabile. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 200 gradi.

Tagliamo la provola dolce a cubetti: questo sarà il ripieno delle nostre crocchette. Prendiamo il composto tra le mani per formare delle palline. Mettiamo un cubetto di provola al centro e chiudiamo la crocchetta in modo che il formaggio resti all’interno. Versiamo in 2 scodelle separate il pangrattato, le restanti 2 uova e sbattiamole con una forchetta.

Rivestiamo una leccarda con carta da forno, oleiamola e procediamo con la panatura delle crocchette. Dunque, passiamole prima nell’uovo e poi nel pangrattato. Adagiamo le crocchette sulla leccarda, irroriamo con l’olio ed inforniamo. Facciamo cuocere le crocchette di pollo per circa 25 minuti girandole a metà cottura. Quando saranno ben dorate in modo uniforme, potremo servirle.

Consigli

Quando si parla di pollo, dobbiamo sempre fare attenzione alla sua conservazione e cottura, per evitare infezioni alimentari. Per cucinare il pollo al forno croccante e preparare una cena deliziosa basta davvero poco. Possiamo sostituire la provola dolce con un formaggio più saporito come ad esempio la fontina, se cerchiamo un gusto più deciso. Inoltre, se non abbiamo in casa del pancarré, possiamo sostituirlo con una patata bollita. Sarà sufficiente schiacciarla ed incorporarla al composto per ottenere un risultato eccellente. Infine, possiamo accompagnare queste crocchette con una semplice insalata fresca oppure con delle patate al forno e qualche salsa invitante.

Approfondimento

Il pollo con questa ricetta orientale è un piacere unico per il palato