Quando si è un po’ a corto di idee si cercano vecchie e nuove ricette. Una fonte sicura è sempre la mamma o magari la nonna. Ci sono, però, in aggiunta alle nostre tradizioni, piatti di popoli stranieri, anche lontani. La cucina etnica ormai è apprezzata in diverse parti del Mondo e abbiamo imparato a conoscere e a usare le spezie.

In aggiunta, altri elementi di Paesi diversi dal nostro stanno avendo un riscontro positivo. Pensiamo ad esempio al bulgur. Si tratta di un cereale integrale usato soprattutto in Turchia, Tunisia e nel Medio Oriente. Il bulgur è il prodotto di una lavorazione del grano, che viene prima cotto al vapore, poi essiccato e infine macinato. Per cucinare con agretti e altri ingredienti questo cereale, queste sono le dosi per 4 persone:

250 g di bulgur;

500 ml d’acqua;

2 cucchiaini di curcuma;

uno spicchio d’aglio;

250 g di agretti;

mezza cipolla;

qualche noce;

semi di sesamo;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Versare l’acqua in una pentola e aggiungervi il bulgur e la curcuma. Appena bolle, far passare 10 minuti, mescolando ogni tanto e poi, a fuoco spento, coprire e aspettare 5 minuti. Nel mentre, pulire gli agretti e lavarli per bene. Dopo averli scolati, dare una sbollentata in acqua salata e poi metterli in padella dove si sono fatti rosolare aglio e cipolla tritati. Appena la verdura è abbastanza cotta, aggiungervi il bulgur e lasciare cuocere qualche istante. Disporre nei piatti e spargervi sopra gherigli di noce e semi di sesamo.

Per cucinare con agretti e patate queste facili ricette basterà aggiungere curcuma e un cereale integrale molto particolare

Ora scopriamo gli ingredienti per 4 persone per preparare delle polpette col bulgur e le patate:

250 g di bulgur;

500 ml d’acqua;

400 g di patate;

un cucchiaio di Grana;

curcuma;

timo;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Far bollire l’acqua con un po’ di sale, poi spegnere il fuoco e aggiungervi il bulgur. Copriamo la pentola e facciamo riposare per 15 minuti, in modo che il cereale possa assorbire il liquido. Dopo aver pelato le patate, farle cuocere in un tegame con acqua. Appena sono pronte, scolarle, schiacciarle in un contenitore e aggiungervi il bulgur, un po’ di curcuma, il timo tritato, il formaggio e un pizzico di sale. Adesso bisognerà impastare il tutto e fare le polpettine, da friggere in olio caldo o da cuocere in forno a circa 200 gradi.

Il bulgur si adatta a diverse preparazioni e a volte viene scambiato con il couscous. A differenza del bulgur, in questo caso si tratta di semola lavorata e non di chicci di grano.