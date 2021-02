Per creare dei bicchieri di vetro unici bastano un filo di lana, uno smalto e un accendino

Nelle nostre case cerchiamo sempre di dare quel tocco in più di personalità per quanto riguarda l’arredamento. Prestiamo un occhio in particolare anche agli oggetti che mettiamo a tavola o quando organizziamo un aperitivo. Così da stupire sempre gli ospiti che accogliamo e anche per piacere personale. Oggi proponiamo di realizzare qualcosa di davvero caratteristico partendo da bottiglie di vetro come quelle di vino o di birra. Scopriamo allora come per creare dei bicchieri di vetro unici bastano solo un filo di lana, uno smalto e un accendino.

Il procedimento

Prendiamo come esempio, per spiegare la nostra operazione, proprio delle bottiglie di birra e scopriamo come trasformarle. La fase che si pensa sia la più complessa è quella del taglio del vetro ma con questo trucco sarà invece semplicissima. Prendiamo un una bottiglia e sulla linea di dove vogliamo tagliarla avvolgiamo un filo di lana facendogli fare 6/7 giri. Teniamo un po’ di filo per fare un nodo e tagliamo quello in eccesso.

A questo punto bagniamo il filo che abbiamo conservato con del semplice smalto per unghie. Si può anche direttamente intingerlo nella provetta. Una volta fatto leghiamolo di nuovo alla bottiglia sempre sulla stessa posizione avvolgendolo più volte.

A questo punto dirigiamoci verso il lavandino della cucina. Qui prepariamo una vaschetta di acqua molto fredda che di servirà per l’ultima fase. Se ci si mettono dei cubetti di ghiaccio è anche meglio. Ora posizioniamoci con la bottiglia sopra il lavandino tenendola dalla base. Prendiamo un accendino e prestando attenzione diamo fuoco al filo.

Mentre la fiamma arde ruotiamo lentamente la bottiglia. Aspettiamo che il fuoco abbia bruciato completamente il filo e appena ha finito mettiamo subito la bottiglia nella bacinella d’acqua gelida. Vedremo che il vetro si taglierà di netto dove abbiamo passato il filo dividendo la bottiglia in due parti. Ecco che per creare dei bicchieri di vetro unici bastano solo un filo di lana, uno smalto e un accendino.

Bicchieri e non solo

A questo punto se dalla metà della bottiglia che abbiamo ricavato vogliamo realizzare dei bicchieri manca solo un ultimo passaggio. Basta infatti levigare il contorno del vetro con della carta abrasiva per poter permettere di bere senza preoccupazioni. Ora abbiamo realizzato questi oggetti davvero unici che possono abbellire la nostra casa e stupire i nostri ospiti.

Possiamo inoltre però sbizzarrirci e utilizzarli anche con altri scopi. Possono essere usati come porta candele o come paralumi per queste. Grazie al colore e allo spessore del vetro possono creare una luce soffusa e dare un’atmosfera particolare alla nostra stanza. Rinnovarsi è semplice ora che sappiamo che per creare dei bicchieri di vetro unici bastano solo un filo di lana, uno smalto e un accendino.